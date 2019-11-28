Митрополит Тихон совершит богослужение в Острове 3 декабря

23:00, 28 ноября 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы проведет богослужение в Острове 3 декабря. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, он возглавит всенощное бдение в Свято-Троицком соборе города Острова в 17:00

На следующий день – 4 декабря – в празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы митрополит Тихон совершит божественную литургию в Свято-Введенском женском монастыре в селе Владимирец Островского района. Начнется богослужение в 9:00.

1 декабря владыка совершит литургию в храме Успения Божией Матери в Стругах Красных.

В ноябре митрополит Тихон стал героем документального фильма из цикла «Лица церкви». Фильм опубликован на YouTube-канале «Jesus-Portal».