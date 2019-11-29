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Общество

О злодеяниях карателей из Эстонии в годы оккупации Псковской области рассказали участникам конференции в Москве

Международная научно-практическая конференция «Судьба солдата: теория и практика архивных исследований» в рамках проекта «Без срока давности» проходит в Общественной палате Российской Федерации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, Псковскую область на конференции представил руководитель регионального Государственного архива Валерий Кузьмин.

Он познакомил участников встречи с материалами комиссий по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников на территории Псковской и Великолукской областей. Валерий Кузьмин также озвучил и последние данные, полученные из недавно рассекреченных материалов. В начале ноября текущего года региональное Управление ФСБ передало для изучения в областной архив копии отдельных документов УФСБ России по Псковской области.

Представленная информация войдет в многотомное издание с данными о погибших мирных гражданах на оккупированных территориях. Отдельную книгу посвятят Псковской области. Работники Государственного архива проводят работу по выявлению и систематизации документов.

«Псковская область в годы войны пережила страшное время. Наша земля была почти первой оккупирована и практически последней освобождена. Тысячи людей были расстреляны, казнены, изувечены. Точное количество жертв и все места, где покоятся погибшие, не известны до сих пор. Наша задача на ближайшие годы — общими усилиями узнать как можно больше о событиях периода оккупации Псковщины в 1941–1944 годах, рассказать об этом всей стране, всему миру», — сказал Валерий Кузьмин.

Копии рассекреченных документов архива УФСБ России по Псковской области и Государственного архива Псковской области представлены на выставке, которая в рамках работы конференции развернута в Общественной палате РФ.

В середине ноября в рамках проекта «Без срока давности» в Пскове состоялась вторая Международная научно-практическая конференция (XIV «Псковские архивные чтения»), посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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