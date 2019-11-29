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Общество

Фрагмент амфоры нашли археологи на улице Леона Поземского в Пскове

Фрагмент амфоры нашли археологи в Пскове во время работ в зоне реконструкции улицы Леона Поземского, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

Следы хозяйственных ям

«Хотя на календаре конец ноября, хорошая погода позволяет вести археологические работы на участке реконструкции улицы Леона Поземского и раскопы радуют нас ранними находками: на первом фото - уровень первоначального освоения этой территории со следами хозяйственных ям, второе фото - крупный фрагмент амфоры. Если рассматривать эту находку в тесной связи с предыдущей (печать архиепископа Дионисия), то возникает интересная логическая цепочка: церковь - причастие - вино. Очевидно, в этой амфоре когда-то, много веков назад, привезли вино для церковной службы», - делают предположение археологи.

Фрагмент амфоры

Ранее помимо черепка амфоры и печати в раскопе на улице Леона Поземского были найдены также древние бусы.

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