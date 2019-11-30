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В Забайкалье 19 человек погибли в результате падения автобуса в реку

Фото: Минздрав Забайкальского края.

В Забайкалье, в 60 километрах от Сретенска, рейсовый автобус упал с моста в реку. В пресс-службе губернатора Забайкальского края сообщили, что количество погибших на данный момент составляет 19 человек. Автобус совершал рейс по маршруту Чита - Сретенск. 

К месту аварии вылетели два вертолета санавиации, в район ДТП выехал лично губернатор Александр Осипов. 

Возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости. 

Ространснадзор намерен провести проверку, кому принадлежал автобус, каково было его состояние на момент поездки. 

В салоне находились 43 пассажира и водитель. Предположительной причиной ДТП стал разрыв переднего колеса. 

В Псковской области 29 ноября произошла авария с рейсовым автобусом, в результате которой пострадали 8 несовершеннолетних детей и одна женщина - их учительница. Причиной стал гололед. Дети проходят лечение в Областной детской клинической больнице в Пскове. 

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