Мы пойдём другим путём: Методичку для застройщиков и проектировщиков разработали в Псковской области

17:04, 03 декабря 2019, ПАИ

Управление архитектуры и градостроительства администрации Псковской области составило методические рекомендации, которыми добросовестные застройщики должны будут (но пока не обязаны) руководствоваться при проектировании жилой застройки городов и сельских населённых пунктов. Подробнее о содержании и необходимости этого документа мы поговорили с главным архитектором Псковской области Евгением Шапкиным.

Методичка по проектированию жилой застройки - что это такое и для чего нужно?

Это графические рекомендации устройства городских кварталов и территорий сельских поселений. Есть определённые принципы, на которых основан документ, поэтому эти рекомендации в чём-то похожи и для Петербурга, и для Москвы, и для Пскова.

В мире до конца 90-х годов XX века процветали модернистские идеи с точечной застройкой и приоритетом для транспорта на городских улицах. О человеке заботились в меньшей степени.

Но, например, Копенгаген стараниями одного из величайших урбанистов современности Яна Гейла с 1960-х годов пошёл несколько другим путём и в итоге стал одним из самых комфортных городов для жизни. Там сделано всё для человека, для пешехода, для велосипедиста. К такой комфортной для людей среде они шли 50 лет, это, конечно, долгосрочный процесс. Теперь абсолютно все города от мегаполисов до стотысячников начали задумываться над этими принципами и пытаться их применить.

В Копенгагене, например, есть улицы, где не пешеходы смотрят налево-направо и потом переходят дорогу, а автомобилисты, приближаясь к «зебре», глядят по сторонам и только потом едут. Личным автотранспортом в датской столице владеют всего порядка 30% горожан. Сейчас там, правда, решают другую проблему – велосипедные пробки.

Если говорить о кратком содержании методических рекомендаций, что именно там описывается?

Если совсем просто, методические рекомендации - это рассказ о принципах, которые улучшают, делают удобнее жизнь человека в городе. Сразу поясню, что это касается новостроек. К старым спальным кварталам применима, скорее, реновация и реконструкция, но это другая история.

Основанием для разработки методических рекомендаций стали новые тенденции в сфере архитектуры и градостроительства, связанные с переходом от микрорайонной застройки к квартальной, так как она является более прогрессивной и комфортной для жителей.

Вот сейчас в Борисовичах компания «Псковжилстрой» проектирует новый квартал как раз согласно этим рекомендациям. Через этот документ мы пытались показать, что в жилом квартале территория должна делиться на приватную и общественную. Их район будет состоять из кварталов, они, в свою очередь, из жилых ячеек. Ячейка – это условно замкнутое дворовое пространство, которое может состоять из периметра домов или из параллельно стоящих домов – не суть, но в результате образуется двор, который отдан исключительно людям. Это и площадки для малышей, и место для отдыха пенсионеров, то есть тихая, приватная зона без доступа для автотранспорта.

Горизонтальная планировка согласно рекомендациям тоже должна измениться. Сейчас мы выходим во двор и видим бордюр, проезд, снова бордюр, потом, возможно, детская площадка. Мы же хотим сделать всё в одном уровне. Тут нет никакого открытия Америки, это всё уже делается и работает: и в нашей стране, и за границей. Также в кварталах, которые будут проектироваться и возводиться по новым рекомендациям, с улицы можно будет сразу же попасть в подъезд, а затем и к лифту, то есть никакого крыльца и ступенек не будет. Это удобно не только людям с инвалидностью, но и мамам с колясками и просто человеку с тяжёлыми сумками.

Поскольку доступа машин во двор нет, а парковка и подъезд спецтранспорта будет осуществляться только с внешней стороны, предлагается делать сквозные входные группы в квартальную и приватную части. Здесь же с внешней части можно размещать «громкие» спортивные площадки, площадки для более взрослых детей, бульвары.

Для кого разработаны эти рекомендации?

Для проектировщиков и застройщиков. Сейчас мы делаем соответствующую рассылку всем заинтересованным, чтобы они приняли к сведению то, что на днях было утверждено приказом регионального комитета по строительству и ЖКХ. Разумеется, все рекомендации будут доведены и до муниципалитетов.

Каким образом рекомендации будут соотноситься с генпланом застройки территорий?

Генплан – это больше про назначение земли, про этажность, про расположение будущих магистралей, мостов…

Когда застройщик получает землю, он обязан разработать проект планировки территории: там рассчитывается множество показателей, в том числе, например, число будущих жителей нового района. Мы с методическими рекомендациями стремимся к тому, чтобы уже в проекте планировки застройщик учитывал то, как будут выглядеть будущие кварталы.

Сейчас плотно работаем над организацией областного градостроительного совета. Это будет коллегиальный орган, который, в том числе, займётся выдачей решений об архитектурно-градостроительном облике. Для Псковской области это, пожалуй, революционный шаг, но и единственно правильный, потому что, наконец, появится контроль над архитектурным обликом города, который сейчас полностью отсутствует.

У нас пока вообще нет эскизной стадии, есть только контракт, разыгранный по 44-ФЗ, и проектировщик, который что-то там проектирует. Причём мы не знаем, что и как он проектирует. Потом всё это проходит экспертизу, и мы получаем то, что получаем, чаще – недовольство. Чтобы этого не было, проектировщик должен будет предоставить эскизный материал, который после обсуждения, если он соответствует эстетике и современным требованиям, проходит градсовет, либо отправляется на доработку. Если всё нормально, эскиз штампуется, подписывается и становится официальным документом. Стройнадзор даже сможет пользоваться им при приёме дома в эксплуатацию по окончании строительства. В эскизе должны быть зафиксированы используемые материалы, цвета - вплоть до внешнего вида оконных переплётов, количество машиномест и многое другое.

Рекомендации, о которых идёт речь, обязательны к исполнению?

К исполнению они необязательны. К сожалению, законодательство так устроено, что графические материалы сделать обязательными к исполнению невозможно. Сейчас готовятся изменения в нормативную базу региона относительно расчёта машиномест, ширины тротуаров и вообще устройства улично-дорожной сети. И вот эти пункты будут носить обязательный принцип, а методические рекомендации станут, своего рода, приложением к этой нормативной базе.

Каким муниципалитетам они особенно нужны? Видимо, это больше актуально для Пскова и Великих Лук. Вряд ли кто-то в других районах массово строит новые кварталы.

Да всей области они необходимы. Например, для сельских поселений рекомендации тоже разработаны, там речь больше идёт об улично-дорожной сети.

И для города, и для посёлков особое внимание в документации уделяется буферным зелёным зонам. Если мы говорим о безопасности и комфорте, то между проезжей частью и тротуаром должен быть газон с насаждениями в виде кустарников или деревьев [пример такой буферной зоны есть на Октябрьском проспекте рядом с Детским парком – ПАИ]. Это создаёт психологический барьер и даёт пешеходам чувство безопасности. В жилых кварталах между пешеходной и парковочной зоной тоже должен быть такой буфер.

Строитель и проектировщик обязательно должен над всем этим задумываться, даже если «места не хватает». Цель-то заключается в создании комфортной городской среды, а не в том, чтобы что-то сделать тяп-ляп и поскорее получить деньги.