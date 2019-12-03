Летние кафе появятся на набережной Псковы

14:04, 03 декабря 2019, ПАИ

В Пскове при реконструкции улицы Леона Поземского с примыканием парка Строителей будет предполагаться размещение летних кафе на набережной реки Псковы. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире программы Псковского агентства информации «Лицом к городу» 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Помимо кафе, на второй набережной Пскова будет оборудовано большое количество стационарных туалетов и точек продажи мороженного.

Реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове началась в сентябре. Первый этап работ, который завершится в декабре, затронет участок от Троицкого мота до пересечения с улицей Набат. Второй этап коснётся участка улицы Леона Поземского от перекрестка с улицей Набат до пересечения с улицей Ипподромной, а третий - от улицы Ипподромной и до границ города.

9 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников проинспектировал ход реконструкции улицы на участке от Троицкого моста до улицы Набат.