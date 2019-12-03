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Общество

Александр Братчиков поручил превратить елочные базары в Пскове в «хорошее шоу»

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поручил превратить нестационарные торговые точки по продаже новогодних елок в «хорошее шоу». Об этом он заявил в ходе совещания 3 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель сити-менеджера Павел Волков заверил, что будет сделан акцент на внешнем виде елочных базаров. На совещании отмечалось, что до 10 декабря принимаются заявки на предоставление права по размещению указанных нестационарных торговых точек. Всего в городе заработают 27 ёлочных базаров.

По словам Павла Волкова, в Пскове нет хорошей рождественской ярмарки, и он привел в пример организацию таких ярмарок в европейских странах. Было принято решение в проработке вопроса о проведении новогодней ярмарки в Пскове.

Кроме этого, говорилось о том, что в Финском парке поставят елку в виде башенной конструкции. На вопрос Александра Братчикова, нельзя ли поставить там «живую» ель, ему ответили, что такая возможность есть, однако имеются опасения, что отдыхающие её испортят.

 Планируется, что главную елку в Пскове установят до 18 декабря, а 21 декабря состоится ее официальное открытие.

Сити-менеджер добавил, что администрация области готова выделить дополнительные средства на празднование Нового года, а также поручил Павлу Волкову привлечь к участию в организации празднования Нового года предпринимателей города.

Начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Николаю Баринову Александр Братчиков поставил задачу решить вопрос по установке елок во дворах домов.

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