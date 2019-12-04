«Зоозащита» о сотрудничестве с властями Псковской области: Такой мощной поддержки мы не получали никогда

15:44, 04 декабря 2019, ПАИ

«Такой мощной поддержки за 10 лет существования «Зоозащита» не получала никогда», - прокомментировала руководитель организации Вера Короткова сотрудничество с администрацией Псковской области.

Она рассказала Псковскому агентству информации о том, что команда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выстроила с «Зоозащитой» партнёрские отношения, знает о проблемах организации и активно вовлечена в их решение. «Команда нашего губернатора уже поднялась на новую ступень сотрудничества с НКО, активно поддерживает эти организации», - подчеркнула Вера Короткова.

Она напомнила, что в декабре 2018 года «Зоозащита» сообщила на сайт губернатора о возможном выселении приюта для бездомных собак «Лесопилка». Совсем скоро раздался звонок из приемной Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области, которое возглавляет Наталья Плявинская.

«Состоялась наша первая рабочая встреча. Было очевидно, Наталья Германовна хочет не просто познакомиться с ПРОО «Зоозащита», а имеет желание погрузиться в наши проблемы, нашу работу, понять, чем её управление может помочь. Наше сотрудничество стало очень плотным, регулярным и продуктивным», - поделилась Вера Короткова. В результате «Зоозащита» приняла участие в форуме НКО «Содействие», получила консультации по оформлению гранта, для решения проблем с приютом была создана рабочая группа под руководством председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике у Андрея Михеева.

Не остались в стороне власти области и в ситуации, когда собственник территории, на которой расположена «Лесопилка», обманул «Зоозащиту», продал здание и землю приюта предпринимателю. Тогда более 80 животных рисковали остаться без крыши над головой, приюту с операционной, стационаром, кошачьим отделением и тремя щенячьими переезжать было некуда.

К вопросу о будущей территории приюта подключилась руководитель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева, которая на тот момент была помощником губернатора. Она помогла организовать работу с комитетом по управлению государственным имуществом Псковской области. Вера Короткова также поблагодарила первого заместителя председателя комитета КУГИ Наталью Серебренникову за оперативность и профессионализм и председателя комитета по ветеринарии Веру Баданину, которая неоднократно приезжала в приют и является постоянным профессиональным консультантом зоозащитников. Руководитель «Зоозащиты» добавила, что сотрудники организации дважды были на рабочих встречах у руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева и всегда получали обоснованные ответы на свои вопросы и поддержку в работе. «Уходили от Сергея Сергеевича полные надежд и уверенности в положительном решении нашего совсем не простого вопроса», - заметила Вера Короткова.

Отметила она и заслуги председателя Псковского областного Собрания Александра Котова: он выступил с законодательной инициативой, благодаря которой псковские зооприюты теперь могут получать землю без проведения торгов. «Наша область вошла в число передовых, чьи чиновники и народные избранники мыслят по-доброму и прогрессивно», - подчеркнула Вера Короткова.

Она заметила, что городские власти тоже не оставались в стороне. По словам зоозащитницы, глава Псков Елена Полонская ни разу не проигнорировала запросы организации относительно земли под приют, всегда держала в курсе событий.

«На сегодняшний день определена возможная территория под приют и получено «добро» от областных властей. Но работа еще продолжается, процедура передачи земли от собственника, увы, не быстрая», - продолжила Вера Короткова. Она напомнила, что недавно «Зоозащита» получила областной грант в размере 247 тысяч рублей, эти деньги будут направлены на строительство передвижных вольеров для животных.

«Обратите внимание, сколько представителей властей области и города подставили нам плечо! Это дает нам надежду, даже уверенность, что скоро у всех жителей приюта «Лесопилка» появится свой дом. А мы сделаем его уютным, домашним, открытым для всех добрых людей», - заключила Вера Короткова.