Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание»

11:05, 09 декабря 2019, ПАИ

Гостем прямого эфира в рамках проекта ПАИ-live стал руководитель псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Год подходит к концу. Чем в Tele2 запомнится 2019?

С точки зрения технологий год прошёл под знаком 5G. Впервые в России компания Tele2 в Москве на Тверской улице запустила пилотную зону 5G. И уже сегодня можно говорить, что пилот успешный и нас в ближайшие годы ждет захватывающий сериал о том, как сеть входит в нашу повседневную жизнь.

Как скоро 5G заменит стандарт 4G?

О замене стандарта говорить нельзя. Когда появилась сеть 4G, 2G и 3G не «умерли», через них мы пропускаем голос и смс, можем передавать какие-то сообщения. А что касается просмотра и передачи видео, тут в дело вступает 4G. Сеть 5G имеет свои особенности и у неё будут совершенно другие задачи.

В чём преимущества и отличия 5G от других стандартов?

5G – это высокоскоростной интернет. Он отлично работает в случае необходимости объединить в сеть несколько тысяч камер, датчиков, например, претворяя в жизнь идею «Умного города», «Умного дома». В пилотной зоне сеть показывает скорости свыше 2 Гбит/c. Для сравнения, скорость 4G по городу сейчас порядка 10-20 Мбит/с. И в 5G минимальная задержка в передаче данных, информация будет передаваться мгновенно. Что касается удобства для города, можно будет отслеживать перемещение транспорта, отслеживать места скопления людей с помощью тех же камер «Умного города». То есть это интернет вещей, интернет будущего. Представляете, вы приходите домой, а у вас после нажатия одной кнопки, уже и чайник закипел и телевизор работает. Думаю, за этой технологией будущее и в ближайшее время мы это на себе почувствуем. Пройдёт 2-3 года, и мы начнём пользоваться этой сетью, так же как сейчас используем 4G.

Два-три года – это прогноз для всей страны?

В России внедрение 5G прогнозируется в 2021 году. Мы как оператор к этому готовимся и строим сеть 4G, которая уже готова под стандарт 5G.

Как в этом году строилась работа компании Tele2 в Псковской области?

В 2019 году мы в основном были нацелены на развитие сети 4G. Этот стандарт очень популярен у абонентов. Интернет-трафик растёт. В этом году он увеличился в Псковской области практически в два раза.

Поэтому мы продолжали модернизировать базовые станции, расширяли ёмкость на загруженных участках. В районах, где у нас были базовые станции 2 и 3G добавляем технологию LTE. Только в этом году модернизацию провели в 26 населенных пунктах восьми районов Псковской области. К тому же во многих района скорость интернета возросла с 3-4 Мбит/с до 10-20 Мбит/с.

В каких районах Пскова живут самые активные пользователи интернета?

По Пскову самые качающие наши клиенты – улицы Труда и Звездная и в районе рынка «Нива». А если говорить про область, то это Порхов и Опочка. В среднем в каждой из этих локаций скачивают 20 ТБ в месяц. Это очень большой объём.

Теперь получается главный актив оператора – это гигабайты трафика?

Гигабайты также актив клиентов. В сентябре мы запустили уникальный проект «Биржу Tele2», где наши абоненты могут продавать или покупать излишки минуты, ГБ и SMS. Причем денежные средства, которые абонент зарабатывает от продажи, зачисляются на его счёт. Впервые на телеком-рынке можно распоряжаться пакетами тарифного плана по своему усмотрению. Это достаточно востребованная услуга и очередное подтверждение, что компания Tele2, которая первой внедрила такую практику, - трендсеттер в своей сфере.

Есть еще продукты, которыми гордитесь?

С 2017 года Tele2 работает по «другим правилам». Практически каждый месяц мы стараемся радовать своих абонентов какими-то новыми услугами. Например, буквально вчера мы преподнесли нашим клиентам подарок к Новому году. Те, кто установил приложение «Мой Tele2», могут зайти и там выбрать один из трех подарков: «Развлечение», «Путешествие» или «Сюрприз». Мне вот компания подарила два терабайта трафика. Если вы выберете «Путешествие», то можно будет, например, получить три дня без роуминга за границей, в «Развлечениях» - возможность в течение месяца пользоваться каким-то платным контентом.

Люди удивляются и благодарят за такие подарки. Сейчас по готовности рекомендовать услуги компании Tele2 занимает первое место, что говорит о лояльности абонентов. Мы делаем всё, чтобы наши клиентам было не только удобно, но и интересно с нами.

Вы уже не первый год поддерживаете премию «Народное признание», почему?

С самого начала образования компании мы вели достаточно активную социальную жизнь, участвовали во многих проектах, к тому же у нас есть свой фонд «Навстречу переменам», через который мы поддерживаем проекты с социальной направленностью. На данный момент в Псковской области у нас есть ещё один действующий проект – «Спичка» от английского speech. Мы приглашаем блогеров, лидеров мнений, которые рассказывают аудитории о том, как они добились успеха, как продолжают развиваться. У нас уже состоялись три таких встречи с заместителем директор городского молодежного центра Олесей Назарой, спортсменом и тренером Александром Кузьминым и директором областной филармонии Елизаветой Барышниковой. Люди, которые побывали на их спичах, давали положительные отзывы и отмечали, что узнали много нового. Надеемся, этим проектом мы поможем молодым людям выбрать дальнейший путь в жизни.

Премия «Народное признание» даёт возможность заявить о людях, которые этого заслуживают, которые сделали и делают что-то полезное для города и области, развивают свои проекты.

На участие в премии подано уже более ста заявок. Думаю, что все эти люди достойны того, чтобы стать героями и вашего проекта «Спичка». Со дня на день в рамках премии начнётся голосование, пожелайте что-то номинантам перед его стартом.

Одно то, что вы попали в число номинантов – победа. Это означает, что вы не зря работали, не зря старались. Хочу пожелать всем удачи и неважно, кто станет первым. Ваша номинация свидетельствует о том, что вы этого заслуживаете. Успехов! Желаю хорошо завершить этот год и всего хорошего в наступающем году.