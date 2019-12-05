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Общество

Участников чемпионата «Абилимпикс» чествовали в Пскове

5 декабря в псковском колледже профессиональных технологий и сервиса чествовали победителей и участников V национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поприветствовала участников встречи от имени главы региона Михаила Ведерникова. «Хочу передать слова благодарности и восхищения тем, что вы сделали в этом году. Надеюсь, это был большой опыт, который позволит вам добиться успехов в жизни. Мы желаем всего-всего самого лучшего в будущем», - отметила вице-губернатор.

После этого победителей и участников V национального чемпионата «Абилимпикс» наградили благодарственными письмами и памятными подарками. Также были награждены те, кто сопровождал ребят на конкурс в Москву, и руководители учебных учреждений, в которых участники «Абилимпикса» обучаются.

На финальные испытания чемпионата «Абилимпикс в этом году отправились 11 представителей Псковской области. Конкурсная программа включала в себя соревнования по 65 профессиональным компетенциям, в которых участвовали 830 человек. Ученики центра специального образования № 1 Евгений Богданов и Опочецкой специальной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Дмитрий Бондарев заняли первые места в компетенциях «Гончарное дело» и «Сухое строительство и штукатурные работы» соответственно.

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