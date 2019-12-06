Павел Гусев: В социальных сетях можно открыто говорить о проблемах

11:10, 06 декабря 2019, ПАИ

Люди уходят в социальные сети, поскольку там можно открыто говорить о проблемах. Об этом заявил главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев на II Псковском медиафоруме в ходе пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира» 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Блогер и журналист — не одно и то же, — подчеркнул он. — Блогер не может быть журналистом, а вот журналист может быть блогером. Блогер как акын — поет, что видит, а журналист — думает».

По словам эксперта, о журналистах начинают говорить как о второстепенных личностях. «А мы с вами должны нести ответственность за слово, — подчеркнул Павел Гусев. — Сегодня куча телеграм-каналов, куча соцмедиа, которые пытаются набрать аудиторию, которая приносит им деньги». Деньги, по его мнению, стали истинной причиной развития телеграм-каналов.

Павел Гусев заметил, что за последние годы произошли невероятные изменения в медиасфере. «Появились новые технологии, которые способствуют повышению скорости информационных потоков. Интернет, конечно, величайшее изобретение, куда оно пойдет дальше, правда, неведомо», — пояснил он.

Главный редактор «Московского комсомольца» высказал мнение, что лишь 18-19% пользуются интернетом, чтобы «черпать информацию из СМИ». Он добавил, что в России, например, постоянно пользуются интернетом 70 млн человек из 147 млн.

Медиафорум в Пскове собрал более 300 представителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Он проводится при поддержке администрации Псковской области, Псковского государственного университета и Благотворительного фонда Княгини Ольги.

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где проходит второй Псковский медиафорум.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в 2018 году. Идея проведения мероприятия принадлежит Михаилу Ведерникову.