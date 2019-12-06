Гендиректор ВЦИОМ: Люди доверяют конкретному сайту, ведущему и каналу

11:28, 06 декабря 2019, ПАИ

«Люди доверяют конкретному сайту, ведущему, каналу...», — заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, выступая на II Псковском медиафоруме в ходе пленарного заседания «Новые вызовы современным медиа. Медиа как важнейший элемент войны и мира» 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Люди сейчас не хотят ничего проверять, — отметил он. — Мы все живем не в одном общем мире, а в разных информационных мирах. Да не хочет никто ничего проверять. Каждому в этом мире уютно: то есть вы подписаны и смотрите на то, что вам интересно и созвучно, вы в это верите, а все, что за пределами, если вдруг оно к вам вторгается и разбивает своим контентом ваше мировоззрение, вы это отключаете».

По словам эксперта, дети прекрасно ищут информацию. «Но не разбираются, какая достойна доверия, какая нет, и мозги у них забиваются», — добавил он.

На медиафорум в Псков приехали 300 представителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Мероприятие проводится при поддержке администрации Псковской области, ПсковГУ и благотворительного фонда Княгини Ольги.

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где проходит второй Псковский медиафорум.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.