0
13:59
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
12:56
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
12:34
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
12:29
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
12:05
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
11:38
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
10:48
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»

«Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме», - заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания второго Псковского медиафорума 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что у него есть несколько форматов получения информации, и активно он пользуется именно директом в социальной сети «Инстаграм». «Раньше были моменты, когда мне докладывали, как все хорошо, а женщина мне в директ написала, что у них в больнице канализация бьет фонтаном. Я не поверил, поехал, и все оказалось так, как она написала», - привёл он пример.

Также глава региона рассказал историю, связанную с заводом «Титан-Полимер». Тогда власти Псковской области не сразу «пошли к людям», решив подождать, когда инвестор покажет, что и как хочет строить. «Но оппозиция подхватила тему раньше, а нам пришлось объяснять уже после», - отметил губернатор.

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов заметил, что если регион бурлит, то молчание властей играет против них. «Причем это круглосуточная история, вы даже, в общем, спать лечь не можете. Когда вы ложитесь спать хотя бы на пару часов, за вас должен отвечать аккаунт «команда губернатора» - это ваша единственная возможность поспать», - считает он.

Михаил Ведерников заметил, что не заставляет коллег заводить личные аккаунты, но у комитетов «Инстаграм» должен быть.

Эксперты отметили, что в современном мире это просто «пульт управления регионом».

Медиафорум в Пскове собрал порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Он проходит при поддержке администрации Псковской области, ПсковГУ и благотворительного фонда Княгини Ольги.

ПАИ ведет прямую трансляцию  с места проведения медиафорума. 

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Олег Воробьев: Для журналиста совесть — самое главное Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный Блогер Олеся Рябцева: Количество подписчиков не является показателем популярности телеграм-каналов Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме» Гендиректор ВЦИОМ: Люди доверяют конкретному сайту, ведущему и каналу О рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах предупредил гендиректор агентства «Социальные сети» Павел Гусев: В социальных сетях можно открыто говорить о проблемах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
06 декабря 2019
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
06 декабря 2019
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
06 декабря 2019
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
06 декабря 2019
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове 1
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
06 декабря 2019
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти
06 декабря 2019
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти

Идет загрузка...