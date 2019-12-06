Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»

11:38, 06 декабря 2019, ПАИ

«Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме», - заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пленарного заседания второго Псковского медиафорума 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что у него есть несколько форматов получения информации, и активно он пользуется именно директом в социальной сети «Инстаграм». «Раньше были моменты, когда мне докладывали, как все хорошо, а женщина мне в директ написала, что у них в больнице канализация бьет фонтаном. Я не поверил, поехал, и все оказалось так, как она написала», - привёл он пример.

Также глава региона рассказал историю, связанную с заводом «Титан-Полимер». Тогда власти Псковской области не сразу «пошли к людям», решив подождать, когда инвестор покажет, что и как хочет строить. «Но оппозиция подхватила тему раньше, а нам пришлось объяснять уже после», - отметил губернатор.

Генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов заметил, что если регион бурлит, то молчание властей играет против них. «Причем это круглосуточная история, вы даже, в общем, спать лечь не можете. Когда вы ложитесь спать хотя бы на пару часов, за вас должен отвечать аккаунт «команда губернатора» - это ваша единственная возможность поспать», - считает он.

Михаил Ведерников заметил, что не заставляет коллег заводить личные аккаунты, но у комитетов «Инстаграм» должен быть.

Эксперты отметили, что в современном мире это просто «пульт управления регионом».

Медиафорум в Пскове собрал порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Он проходит при поддержке администрации Псковской области, ПсковГУ и благотворительного фонда Княгини Ольги.

ПАИ ведет прямую трансляцию с места проведения медиафорума.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору региона Михаилу Ведерникову.