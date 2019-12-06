Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове

12:05, 06 декабря 2019, ПАИ

Лекцию по работе с телеграм-каналами проводит журналист, блогер Олеся Рябцева в рамках второго Псковского медиафорума, который открылся 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Олеся Рябцева заметила, что Телеграм в Росссии не запрещен. «Если вы боитесь его скачивать, не бойтесь. Кстати, сейчас приложение «Телеграм» по скачиванию находится на четвертом месте по популярности», - подчеркнула она.

Спикер заметила ,что есть запрос на хороший контент, его не хватает. «В чем прелесть диджтл-века - без связей и возможностей с гаджетом в руке можно стать мини-медиа», - пояснила Олеся Рябцева. При этом она добавила, что на телеграм-каналах часто встречаются инсайты и сплетни, «либо чернуха, хайп и хейт».

«У вас есть все шансы в Пскове писать что-то про «здесь», - обратилась блогер к собравшимся и выразила уверенность, что в городе есть много интересного, о чем можно рассказать, и для этого необязательно быть в оппозиции. «У меня, например, есть друг, который ведёт интересный канал о жизни в регионе за МКАДом», - отметила она.

Медиафорум проходит на площадке ПсковГУ, он собрал порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Поддержку в проведении мероприятия оказали администрация Псковской области, ПсковГУ и благотворительный фонд Княгини Ольги.

ПАИ ведет прямую трансляцию с места проведения медиафорума.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.