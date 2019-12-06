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Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный

«Форум очень представительный. По составу участников, спикеров он мало чем отличается от крупнейших форумов, которые проходят в целом по России», - заявила директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко в прямом эфире Псковского агентства информации из ПсковГУ, где 6 декабря проходит второй Псковский медиафорум.

«Интересно, что на медиафоруме пытаются соединить тренды телевизионные и социальных сетей, которые сейчас активно развиваются. Для нас, как для телевизионщиков, очень важно знать направления работы в других сферах, не только в эфирном телевидении, но и развиваться. Мы активно это делаем в социальных сетях», - рассказала Наталья Юрченко.

Она также отметила, что на форум приехали «величайшие журналисты». По ее словам, это руководители, которые отслеживают развитие и направление медиа и журналистики в целом по России. «Первое же заседание показало, насколько ярко, интересно и не скучно можно преподавать журналистику, можно в ней жить и работать», - добавила Наталья Юрченко.

Директор ГТРК «Псков» пожелала будущим журналистам «учиться, учиться и еще раз учиться». По ее мнению, зачастую программы обучения отстают от реалий, всегда самое главное – это практика. «Ты можешь не оканчивать филологический, ты можешь быть математиком, физиком, историком, у тебя будет абсолютно по-другому структурирован мозг, а всему остальному мы научим», - заключила Наталья Юрченко.

II Псковский медиафорум проходит на площадке ПсковГУ, он собрал порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Поддержку в проведении мероприятия оказали администрация Псковской области, ПсковГУ и благотворительный фонд Княгини Ольги.

ПАИ ведет прямую трансляцию  с места проведения медиафорума. 

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

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