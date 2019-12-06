Журналист Олеся Рябцева: Нас цепляет только то, что доводит

12:51, 06 декабря 2019, ПАИ

«Нас цепляет только то, что доводит», - заявила журналист, блогер Олеся Рябцева на втором Псковском медиафоруме, который проходит 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению блогера, человек так устроен, «что ему нравится чернуха, копаться в чужом белье, при этом говорить, что этого не делаешь, нравится сравнивать свою жизнь с чужой».

Медиафорум открылся на площадке ПсковГУ при поддержке администрации Псковской области и благотворительного фонда Княгини Ольги. В нём принимают участие порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

ПАИ ведет прямую трансляцию с площадок медиафорума.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.