0
13:59
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
12:56
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
12:34
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
12:29
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
12:05
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
11:38
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
10:48
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Еще новости
Общество

Журналист Олеся Рябцева: Нас цепляет только то, что доводит

«Нас цепляет только то, что доводит», - заявила журналист, блогер Олеся Рябцева на втором Псковском медиафоруме, который проходит 6 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению блогера, человек так устроен, «что ему нравится чернуха, копаться в чужом белье, при этом говорить, что этого не делаешь, нравится сравнивать свою жизнь с чужой». 

Медиафорум открылся на площадке ПсковГУ при поддержке администрации Псковской области и благотворительного фонда Княгини Ольги. В нём принимают участие порядка 300 жителей Псковской, Новгородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга и Москвы. 

ПАИ ведет прямую трансляцию  с площадок медиафорума. 

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Псковский международный медиафорум
Олег Воробьев: Для журналиста совесть — самое главное Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный Блогер Олеся Рябцева: Количество подписчиков не является показателем популярности телеграм-каналов Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме» Гендиректор ВЦИОМ: Люди доверяют конкретному сайту, ведущему и каналу О рассвете фейковых новостей в телеграм-каналах предупредил гендиректор агентства «Социальные сети» Павел Гусев: В социальных сетях можно открыто говорить о проблемах
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников поблагодарил Гошу Куценко и Екатерину Климову за спектакль «Любовные письма»
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
06 декабря 2019
Юлия Минеева о презентованном на медиафоруме ролике: Мы хотели показать красоту Псковского края с новой стороны
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
06 декабря 2019
Денис Терехов о Псковском медиафоруме: Очень по-домашнему, по-семейному — это приятно
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
06 декабря 2019
Наталья Юрченко: Псковский медиафорум очень представительный
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове
06 декабря 2019
Лекция по работе с телеграм-каналами проходит в рамках медиафорума в Пскове 1
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
06 декабря 2019
Михаил Ведерников: Самый эффективный канал общения с населением - директ в «Инстаграме»
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
06 декабря 2019
Михаил Ведерников открыл II Псковский медиафорум
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти
06 декабря 2019
Проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии заказали псковские власти

Идет загрузка...