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Новогодние спектакли, дискотеки и представления ждут маленьких псковичей в декабре и январе

Новогодние спектакли, представления и дискотеки для детей пройдут в Пскове в декабре и январе. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции, посвящённой новогодним праздникам.

Директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Марина Николаева отметила, что в этом году подготовлены два спектакля. «Мы надеемся, что у нас будет расти аудитория семейная, ей мы в этом году и посвящаем свои спектакли», - отметила она. Речь идёт о спектаклях «Собачка, которой не было» и «Я сделал крылья и летал». Оба они пройдут на малой сцене театра.

Директор также рассказала, что с прошлого года театр ушёл от практики создания спектаклей исключительно к Новому году, постановки этого года также можно будет увидеть и после завершения каникул.

Директор МБУК «Дом офицеров» Александр Царкозенко отметил, что его учреждении культуры праздничные мероприятия стартуют 14 декабря. В этот день выступит театр Куклачёва, 15 декабря в 14:00 и 7 января в 14:00 состоится новогодний мюзикл «Приключение Маши и Вити».  С 21 по 30 декабря и со 2 по 5 января - в 11:00 и в 14:00 в Доме офицеров будут показывать музыкальную сказку «Снежный фрегат», 21 – 30 декабря и 3 января в 16:00 будет новогодняя дискотека «Снежный бунт». 14 января в 18:30  зрителей приглашают на постановку «Ночь перед Рождеством».

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