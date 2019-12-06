Олег Воробьев: Для журналиста совесть — самое главное

13:58, 06 декабря 2019, ПАИ

Круглый стол на тему «Печатные СМИ и сетевые издания - закрыть нельзя печатать?» проходит в рамках II Псковского медиафорума в стенах Псковского государственного университета 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Модераторами круглого стола выступают заместитель генерального директора издательского дома «Московский комсомолец» Олег Воробьев и руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова.

Олег Воробьев начал свою речь с того, что должно быть главным в профессии журналиста. «Для журналиста совесть — самое главное, что может быть», — подчеркнул он.

Говоря о работе в кризис, когда закрываются многие редакции, спикер пояснил, что это явление хорошо тем, что на рынке появляется большое количество соискателей-журналистов с адекватными требованиями к зарплате. Также Олег Воробьев рассказал о специфике работы печатных изданий на примере газеты «Московский комсомолец», выгодной и креативной подаче рекламы на страницах газеты.

Псковское агентство информации ведет прямую трансляцию из ПсковГУ, где проходит второй Псковский медиафорум. Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.