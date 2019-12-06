Михаил Ведерников: Медиафорум в Пскове стал более динамичным

20:56, 06 декабря 2019, ПАИ

«Медиафорум удался. В прошлом году он был более масштабный, в этом году – более динамичный, сконцентрированный», – подвел итоги II Псковского медиафорума губернатор Псковской области Михаил Ведерников на торжественном закрытии мероприятия 6 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«От вас будет зависеть, какой формат мы определим на следующий год, – обратился к журналистам глава региона. – Я хочу сказать вам всем искренние слова благодарности. Особенно тем коллегам, которые приехали из других регионов. Мы всегда рады вас видеть в качестве участников форума и просто в качестве гостей Псковской области. Спасибо большое. Очень надеюсь, что увидимся с вами в следующем году здесь, на псковской площадке».

За активную работу по проекту реализации на территории муниципалитета нацпроектов благодарственные письма администрации Псковской области из рук губернатора Михаила Ведерникова на торжественном закрытии медиафорума получили коллективы редакций газет «Невельский вестник», «Красный маяк» (Опочецкий район) и «Гдовская заря».

Также благодарственные письма получили директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко, главный редактор издания «МК в Пскове» Виктория Голубкова, шеф-редактор группы радиовещания ГТРК «Псков» Нина Витковская, обозреватель газеты «Псковская правда - Вече» Наталья Баранова и корреспондент сетевого издания Луки.ру Анастасия Кузьмина.

Первый Псковский медиафорум прошел в Пскове в прошлом году. Идея его проведения принадлежит губернатору Михаилу Ведерникову.