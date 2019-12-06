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Началась церемония закрытия II Псковского медиафорума (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Псковское агентство информации ведет видеотрансляцию из ПсковГУ, где началась церемония закрытия II Псковского медиафорума и награждение его участников. Для гостей выступает музыкальная кавер-группа «Красивая».

Весь день в здании главного вуза региона выступали региональные и федеральные журналисты, медиаэксперты. В форуме участвует главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ведущая итоговой информационно-аналитической программы телеканала «Звезда» Ольга Белова, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский и другие. Лекцию о работе с Telegram-каналами провела известный журналист и блогер Олеся Рябцева.

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