Началась церемония закрытия II Псковского медиафорума (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковское агентство информации ведет видеотрансляцию из ПсковГУ, где началась церемония закрытия II Псковского медиафорума и награждение его участников. Для гостей выступает музыкальная кавер-группа «Красивая».
Весь день в здании главного вуза региона выступали региональные и федеральные журналисты, медиаэксперты. В форуме участвует главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, ведущая итоговой информационно-аналитической программы телеканала «Звезда» Ольга Белова, руководитель Департамента информационных проектов «ФедералПресс» Анна Ефремова, советник генерального директора телекомпании «НТВ» Петр Годлевский и другие. Лекцию о работе с Telegram-каналами провела известный журналист и блогер Олеся Рябцева.