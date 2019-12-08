Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами

14:27, 08 декабря 2019, ПАИ

Шеф-повар ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» Сергей Евдокимов открыл серию ужинов Российской гастрономической неделе, проходившей в Ереване (Армения) со 2 по 6 декабря.

Как сообщил Псковскому агентству информации сам Сергей Евдокимов, в меню вошло тельное из щуки с тартаром из копченого угря с горчичными огурцами, горячий пирог из ягненка с вяленой сливой, утиная грудка с запеченной тыквой, грибной икрой и соусом из лесной рябины и сладкий хлеб с муссом из топинамбура, «райскими яблоками» и морковной патокой.

«Первый раз в Греции участвовать в неделе было тревожно. Сейчас уже знаешь, как и что устроено. Все прошло идеально, так спокойно и легко. Без лишней суеты, - поделился впечатлениями Сергей Евдокимов. - Я понимал, что это будет дипломатический ужин для гостей, которые много путешествуют, поэтому получилась французская кухня с русскими продуктами. Что-то привез с собой, что-то мы брали в Армении, например, здесь шикарная баранина, с которой я готовил пирог. Мясо не хуже чем у меня в Пскове. Из дома я привез 32 килограмма продуктов! Это 33 утиные грудки от одного из фермерских хозяйств, пять щук из Чудского озера, копченого угря из местных рек, которого мы называем «черным золотом», щучью икру, «райские яблоки» и морковную патоку».

Ужин состоялся в зимнем саду отеля Grand Hotel Yerevan при участии чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина, чрезвычайного и полномочного посла Италии в Армении Винченцо Дель Монако, представителя программы развития ООН (UNDP) Дмитрия Марьяшина, представителей крупного бизнеса, сферы гостеприимства, научной и творческой интеллигенции.

«Спасибо центру поддержки экспорта Псковской области за предоставленную возможность, Международному эногастрономическому центру во главе с Леонидом Гелибтерманом, всей команде российских шефов», - поблагодарил Сергей Евдокимов.

Сергей Евдокимов с успехом представил кухню Псковщины, сообщили устроители Российской гастрономической недели в Ереване.

Вечер начался с экспозиции продуктов питания, напитков и туристических возможностей Псковской области. Центр поддержки экспорта Псковской области предложил гостям ужина локальные продукты и напитки, произведенные крестьянскими фермерскими хозяйствами и представителями малого и среднего бизнеса.

«В этот вечер «Бог послал»: клюкву в сахаре («Красный город»), мармелад и малиновое вино (КФХ Баранова), псковские цукаты и сбитень Столбушина. Выставка вызвала неподдельный интерес и продемонстрировала возможности для экспорта псковской продукции в Армению», - отметили организаторы мероприятия.

Россию в Армении представил не только шеф из Псковской области, вместе с ним гостей удивляли мастера кулинарного искусства из Москвы, из Ярославской и Архангельской областей и Нарьян-Мара (Ненецкий АО).