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Общество

Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»

Псковичами востребован авиарейс по маршруту «Псков - Москва», показали опросы Псковского агентства информации на сайте и в социальной сети «ВКонтакте».

Так, на вопрос «Оправдывает ли себя авиарейс Псков - Москва?» на сайте издания утвердительно проголосовали 57,7% читателей (165 голосов). Кроме этого, 19,9% (57 голосов) выразили желание, чтобы авиарейс стал ежедневным.

40 читателей (14%) пока не успели оценить преимущество перед поездом. По мнению 24 человек (8,4%), этот авиарейс не оправдывает себя.

На площадке Псковского агентства информации «ВКонтакте» на аналогичный вопрос «Оправдывает ли себя авиарейс Псков-Москва?» было получено 44,29% утвердительных голосов (31 человек). Желание в наличии ежедневного авиарейса по этому маршруту выразили 21,43% проголосовавших (15 человек).

22 подписчика (31,43%) не успели воспользоваться авиарейсом, а 2 человека ответили, что такой авиарейс не нужен.

По состоянию на начало октября 2019 года авиарейсом «Москва – Псков – Москва» воспользовались более 21 тысячи пассажиров.  Первый самолет после восстановления авиасообщения между Москвой и Псковом приземлился в псковском аэропорту 2 октября 2018 года.

Восстановление авиасообщения между Псковом и Москвой стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым с руководством авиакомпании «Азимут».

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