«Инвентаризацию» всех зон подтопления проведут в России

11:24, 11 декабря 2019, ПАИ

В России все зоны подтопления проверят и поставят на учет МЧС и Минприроды, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МЧС Павла Барышева.

По его словам, данная проверка поможет избежать повторения летней трагедии в Иркутской области, где из-за сильного паводка погибли 26 человек, а 4 пропали без вести. При этом Павел Барышев отметил, что такие зоны подтопления имеются по всей России. Теперь решено их подсчитать и поставить на учёт.

При этом замглавы МЧС отметил, что учёт подобных территорий велся и прежде. Однако, по его словам, сейчас требуется скорректировать подходы к этому виду работы из-за катастрофического затопления в Тулуне и Нижнеудинске.

Летом в Иркутской области прошли две волны паводков. В восьми районах были подтоплены почти 11 тысяч домов, при этом 1,3 тысяч домов снесло потоком воды, почти 7 тысяч строений признаны непригодными для проживания.

Для оказания помощи в пострадавший регион по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была направлена группа сотрудников аварийно-спасательной службы Псковской области. Домой они вернулись 22 июля.