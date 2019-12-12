Псковичей призывают устанавливать детские кресла в автомобилях

18:31, 12 декабря 2019, ПАИ

Псковское агентство информации подготовило социальный ролик о важности внимания к вопросам безопасности маленьких пассажиров. Псковичам рекомендуем установить детские автокресла в салоны своих машин. О том, почему важно использовать детские удерживающие устройства, рассказано в ролике.

В июле в Псковской области стартовал 3-летний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». В его рамках молодых родителей обучают навыкам использования детских удерживающих устройств.

В УГИБДД УМВД России по Псковской области неоднократно отмечали, что родители стали серьезнее относиться к безопасности детей в транспорте. Однако случаи травматизма маленьких пассажиров в результате ДТП из-за отсутствия специальных кресел или ремней безопасности все еще фиксируются.