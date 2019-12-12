0
17:50
Защищаемся от ОРВИ и гриппа: Что есть и пить, какие лекарства выбирать
17:17
«Привет, ивент!» - 12 декабря (ЗВУК)
17:06
На страже закона
15:10
Филологи из 12 стран мира приедут в Псков
14:18
Нарушения выявили активисты «Убитых дорог» в ходе осмотра ремонтируемых улиц Пскова
13:52
Эксперт: В два раза сократилось количество детей-сирот в Псковской области за десятилетие
12:35
Тала Нещадимова: Про погоду в новогоднюю ночь в Псковской области ничего определённого пока сказать нельзя
Еще новости
Общество

Псковичей призывают устанавливать детские кресла в автомобилях

Псковское агентство информации подготовило социальный ролик о важности внимания к вопросам безопасности маленьких пассажиров. Псковичам рекомендуем установить детские автокресла в салоны своих машин. О том, почему важно использовать детские удерживающие устройства, рассказано в ролике.

В июле в Псковской области стартовал 3-летний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». В его рамках молодых родителей обучают навыкам использования детских удерживающих устройств.

В УГИБДД УМВД России по Псковской области неоднократно отмечали, что родители стали серьезнее относиться к безопасности детей в транспорте. Однако случаи травматизма маленьких пассажиров в результате ДТП из-за отсутствия специальных кресел или ремней безопасности все еще фиксируются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

«Привет, ивент!» - 12 декабря (ЗВУК)
12 декабря 2019
«Привет, ивент!» - 12 декабря (ЗВУК)
Филологи из 12 стран мира приедут в Псков
12 декабря 2019
Филологи из 12 стран мира приедут в Псков
Нарушения выявили активисты «Убитых дорог» в ходе осмотра ремонтируемых улиц Пскова
12 декабря 2019
Нарушения выявили активисты «Убитых дорог» в ходе осмотра ремонтируемых улиц Пскова
Эксперт: В два раза сократилось количество детей-сирот в Псковской области за десятилетие
12 декабря 2019
Эксперт: В два раза сократилось количество детей-сирот в Псковской области за десятилетие
Тала Нещадимова: Про погоду в новогоднюю ночь в Псковской области ничего определённого пока сказать нельзя
12 декабря 2019
Тала Нещадимова: Про погоду в новогоднюю ночь в Псковской области ничего определённого пока сказать нельзя
Не более 5 тысяч рублей готовы потратить на новогодний стол псковичи
12 декабря 2019
Не более 5 тысяч рублей готовы потратить на новогодний стол псковичи
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2019»
12 декабря 2019
Стартовал первый тур голосования премии «Народное признание – 2019»
Елена Бибикова: Конституция создает основу для развития демократических институтов
12 декабря 2019
Елена Бибикова: Конституция создает основу для развития демократических институтов

Идет загрузка...