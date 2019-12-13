Первоочередные мероприятия по сохранению памятников Псковской области обсудили на совещании с Сергеем Степашиным

11:10, 13 декабря 2019, ПАИ

Будущее псковских памятников обсудили на совещании в администрации региона 13 декабря - мероприятие прошло при участии председателя наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина. При его участии стало возможным получение регионом 12 млрд рублей на ближайшие 5-6 лет для восстановления и консервации 20 памятников.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, глава региона Михаил Ведерников поблагодарил за внимание к псковским памятникам, отметив, что весной 2019 года была начата масштабная подготовительная работа, создано АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

«Псковская область — исконно русская», - подчеркнул Сергей Степашин, добавив, что запланированные мероприятия являются предметом контроля главы государства.

Во многом, продолжил он, предстоящие работы — это инициатива митрополита Псковского и Порховского Тихона. «За это ему большая признательность», - сказал Сергей Степашин.

В свою очередь владыка Тихон рассказал о первых шагах по воплощению задуманного в жизнь. Так, начаты работы по берегоукреплению Снетогорского монастыря. Было запрошено только за проектирование от 60 до 90 млн рублей. Предприняты усилия для поиска альтернативных проектов с целью экономии средств, ведь, подчеркнул митрополит, в помощи нуждаются и многие другие объекты. Например, Троицкий собор в Пскове. Здесь требуются срочные работы.

Сергей Степашин предложил включить в план ближайших мероприятий и реконструкцию канализации в Пушкинских Горах. «Нужно обратить на этот вопрос внимание. Это один из центров притяжения в стране», - сказал он.