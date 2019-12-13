Сергей Степашин о проектах модернизации ЖКХ: Псковскую область можно назвать рекордсменом

12:17, 13 декабря 2019, ПАИ

Председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин дал положительную оценку работе властей Псковской области в части модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

«В апреле мы встретились по нашей общей теме и тогда Михаилу Юрьевичу [Ведерникову — ПАИ] предложил подготовить несколько программ. Мы не ожидали что Псковская область представит в такие короткие сроки 6 проектов. И это не просто «дайте денег». Это расчеты, серьезные программы», - сказал Сергей Степашин на встрече с журналистами и добавил, что средства уже поступили в Псковскую область.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, председатель наблюдательного совета госкорпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ уточнил, что регион можно назвать рекордсменом в этой части.

«Мы подписали соглашения о шести проектах модернизации жилищно-коммунального хозяйства на очень приличную сумму — почти 800 млн рублей. Для граждан это очень важно сегодня», - добавил он, пояснив, что речь идет о проектах реконструкции и строительства систем водоотведения, отопления и ряда других.