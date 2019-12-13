1,5 млрд рублей на реконструкцию и восстановление памятников истории получит Псковская область

19:32, 13 декабря 2019, ПАИ

Министерство культуры предусмотрело 1,5 млрд рублей на реконструкцию и восстановление памятников истории в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом сообщил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин в ходе рабочей поездки в Псковскую область 13 декабря.

Он акцентировал внимание на том, что по поручению президента России Владимира Путина оказывается особое внимание восстановлению объектов историко-культурного наследия Псковской области.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон заверил, что все работы по сохранению псковских памятников пройдут под неусыпным контролем специалистов.

Благодаря поддержке Сергея Степашина Псковская область в ближайшие 5-6 лет получит 12 млрд рублей для восстановления и консервации 20 памятников.