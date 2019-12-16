Россиянам рассказали о погоде после Нового года

11:21, 16 декабря 2019, ПАИ

В январе 2020 года сразу в нескольких регионах России температура будет выше нормы, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По её словам, после Нового года температура выше нормы ожидается в европейской части России, в Поволжье, на Урале, кроме Челябинской области, на севере Сибири, в Амурской области, Хабаровском крае и на западе Якутии.

Холодный январь ожидается на западе Ленинградской области, в центре и на юге Красноярского края, Новосибирской и Кемеровской областях, в Алтайском крае и на Алтае. Синоптики прогнозируют сильные холода на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни в европейскую часть России придёт аномальная погода. В Псковской, Новгородской и Ленинградских областях, а также в Карелии столбики термометров будут на уровне нуля.