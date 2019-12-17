72% псковичей хотят получить премию на Новый год

11:50, 17 декабря 2019, ПАИ

72% работников выбрали бы денежную премию взамен проведения новогоднего корпоратива, если бы у них появилась такая возможность, и только 18% выбрали бы празднование. Такие данные приводят аналитики компании HeadHunter, которые провели опрос работников из разных регионов России, включая Псковскую область.

Так, 82% опрошенных отметили, что в их компаниях устраивают новогодние корпоративы. Еще 38% празднуют день рождения компании, а 12% респондентов обходятся без каких-либо корпоративных торжеств вовсе.

При этом в 51% случаев все расходы на проведение новогодних корпоративов компании берут на себя. Однако 37% работников все-таки вынуждены частично компенсировать затраты на организацию корпоративного праздника, а 12% опрошенных заявили, что участвуют в корпоративах за свой счет.

Ранее сообщалось, что более половины российских работодателей не будут выплачивать сотрудникам премии по итогам этого года.

В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.