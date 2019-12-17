В добрые руки: Заветные мечты обитателей зооприюта «Лесопилка»

13:12, 17 декабря 2019, ПАИ

В Пскове началась традиционная акция по исполнению желаний бездомных животных. Сотрудники «Зоозащиты» пофантазировали на тему, о чем мечтают их подопечные, и написали от их имени письма Деду Морозу. Но ведь самое заветное желание каждой приютской собаки или кошки – встретить Новый год у ног любящего хозяина. Сегодня в рубрике «В добрые руки» расскажем о жителях зооприюта «Лесопилка», которые скромно просят в подарок корм, миски и поводки, но в тайне надеются обрести настоящий дом.

«Любимый Дед Мороз! Я совсем слепой и уже счастлив от того, что жив и сыт. Буду рад любому подарку. Спасибо», - скромничает Джек. Это чудесная собака, благодарная, всё понимающая, не назойливая. Только иногда он тяжело и жалобно вздыхает, словно человек. Джек всё еще надеется на то, что такому мудрому и прекрасному псу найдётся место в чьем-то доме. Он готов стать самым преданным, верным другом. Джек добрый и ласковый, совсем небольшой, и слепота ему не мешает – такие собаки живут долго и счастливо, если им повезло с хозяином. Они знают свое место, миску с едой найдут по запаху, гуляют вполне адекватно, лишь бы была любовь и тепло со стороны людей. Слепые животные всегда особенно чутки ко всем бедам и радостям своих хозяев, они каким-то мистическим образом отводят от хозяина беду и лечат болезни.

По соседству с ним живет Шерлок. «Я очень люблю, когда меня расчёсывают щеткой. Подари мне, пожалуйста, новую расческу», - такое пожелание он направил зимнему волшебнику. Шерлок был вызволен из самого настоящего концлагеря - неофициального зооприюта в деревне Прибуж Гдовского района, где он сидел на цепи в лесополосе, изредка получая скудную еду и воду, рискуя быть съеденным волками или погибнуть от болезней. Шерлока и его собратьев спасли волонтеры, на «Лесопилке» он почти забыл о том плене. Это джентельмен и крайне способный малыш! Ему около 2-х лет, обработан, общителен и открыт, обожает играть и гулять. Прошел курс послушания.

Ника просит сухой корм для себя и друзей. Это красивая, очень общительная и ласковая девочка. Она идеально подойдёт в семью с детьми, так как обожает подвижные игры и долгие прогулки. Нике около трёх лет, она стерилизована, отлично ладит с другими животными, хороший «звоночек». Приезжайте знакомиться с Никой в приют «Лесопилка».

«Дедушка Мороз! Мы с другом такие старенькие, как и ты. Для нас сочный окорочок – лучший подарок», - обращаются через зоозащитников Мухтар и Мох.

Старичку Ною очень нужны витамины и усиленное мясное питание. Старички Носик и Витёк мечтают увидеть в своих мисках по вкусной сосиске. Подробнее о собаках-старичках, которые тоже нуждаются в любви и заботе, можно почитать в предыдущем выпуске рубрики «В добрые руки».

А Крабс еще совсем маленький и будет рад любым игрушкам. Это эксклюзивный пёс – видимо, природа была стойко уверена, что этому солнечному карапузу жизненно необходим лишний пальчик. Зоозащитники уверены, что именно эта маленькая особенность поможет Крабсику найти дом, его обязательно заметят самые родные, любящие и заботливые родители. Малыш полностью готов к переезду в семью. Он обработан, привит. И весьма очарователен. Возраст - 6-7 месяцев.

«Я очень крупная, и не все со мной гуляют. Подари мне, пожалуйста, прочный ошейник и поводок», - мечты обладательницы яркого тигрового окраса Альфы. Ей примерно 4 года. Собаку уже однажды забрали из приюта, но после вернули - иногда обстоятельства выше людей. Альфа снова надеется иметь свой дом. Это идеальная собака-компаньон. Очень ласковая и добрая толстушка, которая быстро станет частью вашей семьи. Хороша она и как охрана. Стерилизована.

Клёпа жалуется на то, что все время мёрзнет, поэтому ей очень нужен теплый свитер. Эта маленькая собачка подходит только для домашнего содержания, абсолютно «диванный» вариант. Её рост около 40 см, возраст - около года. Стерилизована и привита. Собака одного хозяина, обожает быть в центре внимания. Очень активная, смелая, игривая и позитивная малышка, отличный компаньон на прогулке! Желает быть единственным, обожаемым питомцем, с сородичами не дружит. Если вам понравилась эта обаятельная, умненькая и хитрющая мордочка, приезжайте знакомиться в приют.

Маруся, которая часто проверяет обстановку на территории приюта, тоже часто замерзает, и нуждается в тёплом свитере. Эта собака с первого дня появления в приюте стала всеобщей любимицей. Она прекрасно ладит с людьми и детьми. Нет агрессии к сородичам. Ну, а про её красоту не стоит и писать. Марусенька стерилизована. Пристраивается для проживания в квартире или в доме, не на цепь.

«Нам с сестричкой хотелось бы получить по резиновой игрушке, а то Маруська у нас всё отобрала», - направили послание Деду Морозу сестрички Жука и Тайга. Они сразу же покоряют своим характером - ласковые, веселые, добрые, нежные, обожающие быть рядом с человеком. Они стерилизованы, привиты, обработаны. Пристраиваются по договору в ответственные и добрые руки.

Их соседка Блошка мечтает о красивом ошейнике или тёплом свитерке. На первый взгляд, это странноватое имя для собаки, но малышке подходит идеально. Блошка крошечная, игрушечная, ласковая. Ей приблизительно 4 года. Стерилизована. Улицу и других людей Блошка увидела только в приюте, но довольно быстро адаптировалась. Любит прогулки, сидеть на ручках, вкусняшки. Пристраивается в квартиру, на диван.

Новые небольшие будки для всех собак-подростков просят Голди, Веста и Юни, а армии щенков нужны опилки. Юни - совершенно необычная, очень сообразительная собака. Ей всего полгода, она шумная, веселая, редкой окраски - в пятнышко, пока еще растет, будет чуть выше колена. Отдается в дом, квартиру, по договору.

Веста очень ласкова и добра, умна и внимательна. Она в меру игрива, добра и послушна. Совсем ребёнок, но уже смышленая и вдумчивая девочка. Станет преданным питомцем и верным другом своему человеку на много лет. Обработана, привита. Стерилизована.

Голди - лучезарная собака, «огонёк», весёлая, жизнерадостная. Малышке всего около 4-5 месяцев, и она полностью готова к переезду в новый дом. Дружелюбна, отлично подойдёт в семью с детьми и другими животными. Обработана, привита.

Из милых щенков сложно кого-то выделить, но взгляните, к примеру, на Потапа. Это очень вдумчивый, интеллигентный и уравновешенный щенок. Потапу примерно 4-5 месяцев, обработан, привит. Он в приюте, где ему, безусловно, не место. Зоозащитники верят, что найдутся добрые, сердечные люди, которые заберут Потапа домой.

Мечтают о подарках и другие обитатели «Лесопилки». Весёлые Белый и Байкал хотят получить по большой игрушке, Гримм - набор мисок под воду и еду. А Пуша просит для себя и других обитателей приюта вакцины «Мультикан-8». «У меня всё есть, Дедушка Мороз. Но если ты подаришь мне что-то мясное для вкусной каши, я буду очень рада», - нехитрая просьбы Арины.

«Я первый раз буду что-то просить и очень волнуюсь. Неужели и мне ты подаришь новый ошейник и новую миску?» - надеется на чудо Рекса.

«Я очень люблю гречневую кашу. Подари мне, пожалуйста, много, чтобы я наелась от души», - мечтает Фрида.

От всего кошачьего отделения к Деду Морозу обратились Кузя, Рыжик и Сёма: они мечтают о курочке, рыбке и уютных лежанках. Кузе повезло – он недавно отправился домой. А его сородичи пока в ожидании чуда, они тоже очень хотят к домашней новогодней ёлочке.

Рыжик - любознательный, деловой, активный подросток. Он немного стеснительный, но очень ласковый и любит мурчать. Обещает вырасти брутальным рыжим красавцем. Обработан, привит, кастрирован. Лоток - на отлично.

Сёма - необычный зверь. Между собой зоозащитники зовут его «красный кот». Такого терпеливого, послушного, дружелюбного, слегка ватного котика трудно сейчас найти - основная масса с характером. В лоток ходит без проблем (наполнитель древесный), кастрирован, обработан, ладит со всеми, но хочет быть единственным питомцем или попасть в семью с очень дружелюбными кошачьими, где его не будут обижать.

Нет дома и у Сержа. Только приютский лоток, приютский завтрак/ужин, редкие моменты общения с человеком. Так не должно быть. Такое красивое, романтичное имя, глаза цвета неба, поистине французское мурчание и невероятно нежное отношение к своим сородичам. В приюте Серж берёт шефство над всеми новенькими, заботится о них и потешно играет с вновь прибывшими. Абсолютно не конфликтный, спокойный, вдумчивый кот. В быту абсолютно комфортен - лоток на ура, аппетит хороший, обработан, кастрирован.

Мечтает о новогоднем чуде особенный котенок Клёпа, ей 3 месяца. Начало жизни у Клёпы было очень трудным и холодным, как результат - котенок совершенно не терпит человеческих рук. Сама может прийти и поласкаться, но на руки себя взять не даст. Любопытная, очень умная. После привыкания к новому человеку с удовольствием будет находиться рядом, мурлыкать. Клепа - это кошка для украшения и уюта, для обнимашек не подходит. В еде неприхотлива. Лоток - идеально. Клепа отдается в терпеливые руки, тому, кто будет готов разделить свой дом с умнейшим животным и будет любить Клепу хотя бы за то, что она у него есть.

Тёмное прошлое, о котором почти ничего неизвестно, было у Барсука. Он жил в прибужском неофициальном приюте, где не был любим и желанен. Барсук сидел в вагончике без света, воздуха и тепла, в грязи и нечистотах, вместе с ещё десятками из семейства кошачьих. Однажды солнышко улыбнулось Барсуку, и за ним и еще парой сородичей приехали волонтёры, в том числе сотрудники ПАИ. Так он попал в приют «Лесопилка», где живёт уже год. Он самый музыкальный кот «Лесопилки»: с утра, когда ещё тихо и не все проснулись, из кошачки раздается тёплый, густой, бархатистый звук - это спит Барсук. В прошлой жизни он болел и не получал помощи, последствия остались - очень громкое дыхание, чуточку с хрипотцой. У Барсучка немного отморожены ушки и, как ни странно, он абсолютно безмятежный кот. Когда он расслаблен и спокоен, децибелы его мурчания зашкаливают, порою кажется, что выходя из кошачки, ты ещё слышишь сквозь лай собак невероятно сладкие звуки Барсука. Он вежлив, в лоток ходит без проблем. Обработан, кастрирован, не конфликтен.

Есть и те, кто до сих пор живет в ужасных условиях – зоозащитники не всемогущи. Знакомьтесь – Сения: отличная охранница, молода, добра к людям, не очень крупная. Сению бросили хозяева на произвол судьбы, она живет только благодаря соседям, которые и забили тревогу. Но на их попечении уже не одна такая брошенная собака. По просьбе куратора Сения стерилизована «Зоозащитой» за счет средств Фонда президентских грантов. Волонтеры надеются, что эта замечательная собака когда-нибудь увидит добротную будку, полную миску и почувствует добрую руку хозяина. Звоните Наталье, которая сейчас ухаживает за Сенией: 8-911-356-73-74

Все подопечные «Зоозащиты» отдаются по договору после собеседования. Познакомиться с ними можно по адресу: Псков, улица Новгородская, 7. Телефон для связи: 8-911-362-31-25 – руководитель организации Вера Короткова.

Пусть сбудется новогоднее чудо, и у каждого бездомного животного появится любящий хозяин!