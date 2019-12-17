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Общество

Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной

Угрозы сползания почвы на холме у Святогорского монастыря, пострадавшего от незаконной вырубки деревьев, сейчас нет. Новые растения взамен вырубленных на склоне посадят уже весной 2020 года, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации секретарь Великолуской епархии Нил Лосев.

«Всё ровно так, как сказал владыка Тихон. Во время октябрьского урагана на склоне, где находится Успенский собор Святогорского монастыря, было повалено четыре дерева. Отец Макарий без согласования с комитетом по охране объектов культурного наследия [монастырь является объектом культурного наследия федерального значения - ПАИ] совершил выпилку не только упавших деревьев, но и ещё нескольких. Но надо уточнить, что ещё в 2016 году архимандриту Макарию было сделано предписание, в котором говорилось о необходимости произвести выпилку 31 больного дерева на склоне. Не знаю почему, но это сделано не было», - уточнил секретарь епархии.

По его словам, деревья на склоне у обители были спилены не под корень. «Осталась примерно полуметровая высота - чтобы сохранить корневую систему, которая держит почву, - пояснил секретарь. - Весной здесь планируется посадить молодые деревья, которые дополнительно укрепят склон. Деревья будут высажены по согласованию с комитетом по охране объектов культурного наследия».

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