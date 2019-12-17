В Псковской области за неделю ОРВИ заболели более 4 тысяч человек
В период с 9 по 15 декабря ОРВИ заболело 4 126 человек, сообщили Псковскому агентству информации в Роспотребнадзоре.
Согласно представленным данным, заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога по совокупному населению на 4,5%. По городу Пскову заболело 2090 человек, что выше недельного эпидемического порога на 5,1%.
За неделю в больницу были доставлены 95 человек. При этом активность циркуляции распираторных вирусов находится на низком уровне.
По данным на 13 декабря против гриппа сделали прививку 206 148 взрослых и 51 456 детей за счет средств федерального бюджета.
Ранее заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в эфире проекта ПАИ-live сообщила, что инфекционное заболевание нельзя переносить на ногах, следует отлежаться дома. Профилактикой ОРВИ и гриппа является правильное питание, здоровый сон, а также избегание стрессов и занятия спортом. Вторым немаловажным фактором защиты является вакцинация от гриппа. По словам Ирины Погребатько, привиться еще не поздно.