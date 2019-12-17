Псковичи против АЗС вблизи Мирожского монастыря: Определены новые участки

15:29, 17 декабря 2019, ПАИ

Определены новые участки для строительства автозаправочной станции, которую Псковнефтепродукт планировал построить в Пскове на улице Яна Райниса, 2а вблизи Мирожского монастыря. Как сообщил Псковскому агентству информации депутат городской думы Олег Брячак, один из участков находится на улице Николая Васильева за железнодорожным переездом, а второй — в районе Северного обхода.

«Мы провели переговоры с руководством города, которое понимает, что нельзя строить заправку в зоне охраны, а также нужно найти компромисс с бизнесменом, — отметил Олег Брячак. — Руководство города уже обратилось в комитет по управлению государственным имуществом с тем, чтобы подобрали участки, которые будут предложены Псковнефтепродукту».

По словам депутата, ситуацию можно будет считать разрешенной, если указанные земельные участки устроят Псковнефтепродукт, и организация откажется от строительства АЗС на улице Яна Райниса, 2а.

«Истина находится в диалоге, а не в споре», — подчеркнул Олег Брячак и отметил важность того, что городские власти идут навстречу инвестору.

8 июля и 2 декабря жители Пскова выходили на пикеты против строительства АЗС рядом с монастырем.