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Общество

27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря

В Пскове подвели итоги конкурса на размещение елочных базаров на территории города. Как сообщили Псковскому агентству информации отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова, в конкурсе принимали участие четыре субъекта торговли. Конкурсная комиссия приняла решение разместить 27 торговых объектов по 16 адресам.                      

Адрес местоположения Количество мест в схеме
1 улица Карла Маркса, в торце дома № 4 1
2 улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер») 3
3 Рижский проспект, в торце дома № 55 2
4 улица Индустриальная, у дома № 4а 2
5 Рижский проспект, в торце дома № 50 2
6 Рижский проспект, в торце дома № 51 2
7 улица Труда, у дома № 39 2
8

улица Гагарина, у дома № 2

 2
9 улица Алтаева, у дома № 8 2
10 улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов) 2
11 улица Новоселов, у дома № 7 1
12 улица Текстильная, у дома № 16а 2
13 улица Рокоссовского, у дома № 22 2
14 проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП) 1
15 Рижский проспект,83 1
16 улица Коммунальная, напротив дома № 77 1

Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Жители Псковской области могут также самостоятельно отправиться в лес за новогодними елями и деревьями других хвойных пород. Но, чтобы срубить новогоднее дерево, нужно заключить договор с лесничеством.

В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.

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