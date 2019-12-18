27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря

22:30, 18 декабря 2019, ПАИ

В Пскове подвели итоги конкурса на размещение елочных базаров на территории города. Как сообщили Псковскому агентству информации отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова, в конкурсе принимали участие четыре субъекта торговли. Конкурсная комиссия приняла решение разместить 27 торговых объектов по 16 адресам.

№ Адрес местоположения Количество мест в схеме 1 улица Карла Маркса, в торце дома № 4 1 2 улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер») 3 3 Рижский проспект, в торце дома № 55 2 4 улица Индустриальная, у дома № 4а 2 5 Рижский проспект, в торце дома № 50 2 6 Рижский проспект, в торце дома № 51 2 7 улица Труда, у дома № 39 2 8 улица Гагарина, у дома № 2 2 9 улица Алтаева, у дома № 8 2 10 улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов) 2 11 улица Новоселов, у дома № 7 1 12 улица Текстильная, у дома № 16а 2 13 улица Рокоссовского, у дома № 22 2 14 проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП) 1 15 Рижский проспект,83 1 16 улица Коммунальная, напротив дома № 77 1

Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Жители Псковской области могут также самостоятельно отправиться в лес за новогодними елями и деревьями других хвойных пород. Но, чтобы срубить новогоднее дерево, нужно заключить договор с лесничеством.

В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.