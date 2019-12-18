27 ёлочных базаров откроются в Пскове 25 декабря
В Пскове подвели итоги конкурса на размещение елочных базаров на территории города. Как сообщили Псковскому агентству информации отделе потребительского рынка и услуг администрации Пскова, в конкурсе принимали участие четыре субъекта торговли. Конкурсная комиссия приняла решение разместить 27 торговых объектов по 16 адресам.
|№
|Адрес местоположения
|Количество мест в схеме
|1
|улица Карла Маркса, в торце дома № 4
|1
|2
|улица Коммунальная (за автобусной остановкой «Гулливер»)
|3
|3
|Рижский проспект, в торце дома № 55
|2
|4
|улица Индустриальная, у дома № 4а
|2
|5
|Рижский проспект, в торце дома № 50
|2
|6
|Рижский проспект, в торце дома № 51
|2
|7
|улица Труда, у дома № 39
|2
|8
|
улица Гагарина, у дома № 2
|2
|9
|улица Алтаева, у дома № 8
|2
|10
|улица Алехина, напротив дома № 2 (площадка у павильонов)
|2
|11
|улица Новоселов, у дома № 7
|1
|12
|улица Текстильная, у дома № 16а
|2
|13
|улица Рокоссовского, у дома № 22
|2
|14
|проспект Энтузиастов, дом № 5 (у ЦТП)
|1
|15
|Рижский проспект,83
|1
|16
|улица Коммунальная, напротив дома № 77
|1
Елочные базары будут работать с 25 по 31 декабря. Жители Псковской области могут также самостоятельно отправиться в лес за новогодними елями и деревьями других хвойных пород. Но, чтобы срубить новогоднее дерево, нужно заключить договор с лесничеством.
В Пскове к Новому году и Рождеству городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий. Всего в этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Где и во сколько они состоятся, читайте здесь>>>.