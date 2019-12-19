Президент России назвал логичным объявление 31 декабря выходным

16:44, 19 декабря 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин назвал логичным предложение о том, чтобы объявить 31 декабря выходным днём. Об этом заявил глава государства на пресс-конференции 19 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам президента, этот вопрос нужно решать без спешки. «Нужно ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо Нового года? Я не знаю. В спокойном рабочем режиме подумаем об этом», - сказал глава государства.

В то же время Владимир Путин отметил, что он в курсе, что в некоторых регионах 31 декабря объявили нерабочим днем. Президент заявил, что может только приветствовать такое решение.

Ранее губернаторы ряда регионов России объявили 31 декабря выходным днем. В частности, 8 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о переносе выходного с 28 декабря на 31 декабря. Изначально указ касался только государственных служащих и работников госпредприятий Псковской области, однако позже Михаил Ведерников внёс изменения в свой указ «О переносе выходного дня в 2019 году». Теперь всем государственным органам Псковской области, органам местного самоуправления муниципальных образований региона, иным органам, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендовано перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря.