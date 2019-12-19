Сроки реконструкции улицы Яна Фабрициуса срываются в Пскове

17:44, 19 декабря 2019, ПАИ

В Пскове срывается реконструкция улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской. Подрядчик не может продолжить работы из-за отсутствия одной подписи в акте о сносе-обследовании зеленых насаждений. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, документ подписали все члены комиссии, кроме депутата Псковской гордумы Григория Турчина.

Вопрос о сносе деревьев на улице Яна Фабрициуса возник ещё в сентябре. Тогда, депутаский корпус выезжал на место, чтобы ознакомиться с проблемой. После согласования с депутатами сноса деревьев 2 декабря был подготовлен акт, в котором указаны подлежащие сносу породы деревьев и их количество. Кроме того, администрация Пскова взяла на себя обязательство в 2020-м году высадить столько деревьев на улице Яна Фабрициуса, сколько придется спилить.

До 1 января подрядчик по реконструкции улицы Яна Фабрициуса должен был сдать объект в эксплуатацию. Но перед началом укладки асфальта подрядной организации необходимо спилить определенное количество деревьев. Однако из-за отсутствия подписи депутата Григория Турчина подрядчик этого сделать не может, а значит, не укладывается в сроки по сдаче объекта.

Вопрос будет рассмотрен на очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 25 декабря. Однако даже при положительном решении гордумы подрядчик все равно выбьется из графика. К тому же теперь работы по реконструкции улицы будут зависеть от погодных условий. Если ударят морозы, то подрядчик будет вынужден прервать работы до весны.

В Администрации Пскова подчеркнули, что решение Григория Турчина не подписывать акт – его право как депутата. Там отмечают, что действия Григория Турчина с одной стороны направлены на сохранение зеленых насаждений, но с другой - препятствуют проведению дорожных работ, что создает серьезные неудобства псковичам, особенно тем из них, кто живет в округе депутата. По словам представителей городской администрации, к ним уже поступает много жалоб от пожилых и маломобильных граждан о сложности передвижения из-за реконструкции улицы. И чем дольше она будет проводиться, тем дольше граждане будут испытывать неудобства, считают в администрации.

В целом, в администрации города согласились с тем, что надо учитывать пожелания жителей. «Жители хотят, чтобы город был зеленым. Мы тоже этого хотим. Но если мы расширяем дорогу, то, к сожалению, не можем сохранить все деревья. Приходится чем-то жертвовать ради развития города, ради того, чтобы он стал комфортным, красивым и современным. При этом нельзя сказать, что Псков превращается в «каменные джунгли». Наш город по-прежнему остается зеленым, и администрация города прилагает для этого максимум усилий», - подчеркнули в ведомстве.