Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

21:17, 19 декабря 2019, ПАИ

Пять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла на улице Большая Лубянка у здания ФСБ в центре Москвы. Им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав РФ.

По информации ФСБ, злоумышленник открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка. В результате инцидента погиб сотрудник спецслужбы.

В ведомстве также уточнили сведения относительно нападавших. Атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован.

Ранее сообщалось, что в Москве совершено нападение на приемную ФСБ. Неизвестный открыл огонь, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Также появилась информация о том, что атаку совершили трое.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).