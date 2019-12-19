0
17:21
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
10:03
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
16:15
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
13:24
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
13:45
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
09:56
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
18:19
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Еще новости
Происшествия

Пять человек пострадали в результате стрельбы на Лубянке

Пять человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла на улице Большая Лубянка у здания ФСБ в центре Москвы. Им оказывается медицинская помощь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минздрав РФ.

По информации ФСБ, злоумышленник открыл стрельбу около дома № 12 по улице Большая Лубянка. В результате инцидента погиб сотрудник спецслужбы.

В ведомстве также уточнили сведения относительно нападавших. Атаку совершил один человек, а не три, как сообщалось ранее. Кроме того, в спецслужбе опровергли данные о проникновении злоумышленника в здание. Стрелок был нейтрализован.

Ранее сообщалось, что в Москве совершено нападение на приемную ФСБ. Неизвестный открыл огонь, после чего выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в соседнем здании. Также появилась информация о том, что атаку совершили трое.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, об инциденте уже доложено президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О чем вы бы спросили президента России?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
19 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Автомобиль вспыхнул на перекрёстке улиц Коммунальная и Западная в Пскове
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
19 декабря 2019
Из-за шторма «Ласточка» Псков - Петербург опоздала на несколько часов
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
18 декабря 2019
98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
18 декабря 2019
Археологический раскоп в сквере Народовластия в Пскове подвергся нашествию «черных копателей»
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной
17 декабря 2019
Новые деревья взамен вырубленных у Святогорского монастыря посадят весной 1
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
17 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Огромную лужу не могут ликвидировать у школы №3 в Пскове
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
13 декабря 2019
Комитет по охране объектов культурного наследия проводит проверку по факту вырубки деревьев у Святогорского монастыря
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев
13 декабря 2019
Эксперты наблюдают за состоянием склона Святогорского монастыря из-за незаконной вырубки деревьев

Идет загрузка...