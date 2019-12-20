Журналистский гвалт, наряды и икона: Как прошла пресс-конференция Владимира Путина

17:10, 20 декабря 2019, ПАИ

19 декабря в столице прошла XV традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которую аккредитовалось рекордное количество представителей средств массовой информации – 1895 человек. В их числе был корреспондент Псковского агентства информации, который расскажет о том, как прошло одно из самых ожидаемых журналистами мероприятий в этом году.

Пришли даже с иконой...

Каждый год российские, в основном, журналисты стараются привлечь к себе внимание лидера страны следуя поговорке «голь на выдумку хитра».

Так, одна из журналисток примерила оранжевый жилет и белую каску, размахивая которой она безуспешно, к ее сожалению, пыталась приковать к себе внимание главы государства. Другая девушка с таким же успехом пришла в платье Снегурочки и короне, словно на утренник в детсад под Новый год.

Были журналисты и в национальных костюмах, а также присутствовали ставшие уже традиционными красные оттенки в одежде. Особо предприимчивые умудрились махать светодиодным жезлом [от ГИБДД отобрали?]. Но, коллеги, пресс-конференция главы государства не бал-маскарад!

Количество разодетых журналистов, к слову, было небольшим, и должного внимания экстравагантному внешнему виду корреспондентов модератор встречи, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как и в прошлом году, не уделял. Повезло лишь журналистке из Камчатки, но в ее случае скорее сработал плакат с надписью о том, что журналисты из Камчатского края «15 лет без ответа».

Вы не поверите, но на пресс-конференцию пришли даже с большой иконой... Ее принес болгарский журналист в дар президенту. На иконе – лик покровителя славян. Но быть услышанным Владимиром Путиным у него получилось лишь перекричав коллегу в зале. Президент, конечно, поблагодарил его за подарок, но все поняли, что тактичность – «второе имя» корреспондента из Болгарии.

Среди сувениров, которые привезли президенту журналисты, мелькали и народные инструменты, и валенки с российским флагом. Но особо стоит отметить фантазию телевизионщиков из Подмосковья, которые показали единственный в своем роде шелковый павловский платок [из Павловского Посада] с изображением Владимира Путина. Дайте пять за креативность!

ТКО и пенсии

Владимир Путин не стал в начале пресс-конференции, которая длилась более 4 часов, подводить итоги года, и сразу передал слово журналистам, среди которых были представители как федеральных и региональных изданий, так и зарубежных. Прозвучало более 70 внутреннеполитических и международных вопросов, на которые президент дал исчерпывающие ответы.

Так, например, Владимир Путин призвал избавиться от серых схем при обращении с твердыми коммунальными отходами. «Люди возмущаются ростом тарифов. Все должно быть прозрачно. Количество предприятий по переработке отходов нужно увеличивать. Опять же, людям нужно объяснять все об их работе», – отметил Владимир Путин и добавил, что в этой сфере не хватает прямого общения с гражданами.

Говоря о пенсиях, глава государства подчеркнул, что никакие реформы в этой сфере не готовятся и не обсуждаются правительством.

«Что касается некоторых предложений Минфина в этой сфере, это относится только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. И вопрос идет просто об их защите», - пояснил Владимир Путин.

Был поднят вопрос и о зарплатах в сфере здравоохранения. По словам президента, необходимо избавиться от несправедливой дифференциации и изменить ставку оклада врачей, нельзя лишать медиков надбавок за работу в праздники и выходные, а также нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам.

Кроме этого, Владимир Путин прокомментировал законопроект о домашнем насилии, о котором ему подробно рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Мое отношение [к законопроекту] смешанное – силой не заставишь любить. Раньше этим делом занимались парткомы. Я против любого насилия в семье. Нужен ли этот закон? Пусть он пройдет проверку у общественности. Потом нужно будет принять окончательное решение», – сказал президент.

WADA, Белоруссия и выходной под Новый год

Не обошел он стороной и вопрос об отстранении России от соревнований международного уровня. «Что касается решения WADA, то оно не соответствующее здравому смыслу и праву, а что касается допинга, то решение было принято в отношении участия наших спортсменов под нейтральным флагом на прошлой Олимпиаде, теперь за то же самое еще раз», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что решение WADA противоречит олимпийской Хартии. «WADA не запретила проводить соревнования в России, она порекомендовала. WADA же не вернет деньги за проданные билеты на Чемпионат Европы по футболу. Я думаю, что Чемпионат мира по волейболу тоже пройдет», – добавил он.

Из вопросов международного характера стоит отметить комментарий президента о Союзном государстве с Белоруссией: «Решение о создании Союзного государства было правильным. Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, это почти одно и то же в этническом смысле слова, и с точки зрения нашей истории, духовных начал».

Также Владимир Путин назвал идею сделать 31 декабря в России выходным днем логичной, но в спешке перед праздником, по его мнению, принимать такое решение было бы неправильно. При этом президент в курсе, что 31 декабря в ряде регионов страны, в частности в Псковской области, объявлен нерабочим днем. Глава государства добавил, что приветствует эти решения.

Наглость – второе счатье

В перерывах между вопросами журналисты пытались выкриками обратить на себя внимание, совсем забывая о словах Дмитрия Пескова, который убедительно в начале конференции просил их проявлять уважение друг к другу. И чем ближе был финал, тем сильнее становился накал страстей в зале у тех, кто не успел задать вопросы – у подавляющего большинства журналистов. Ожидаемо гвалт становился всё громче и неразборчивее.

Не обошлось без коллег «по цеху», которые бессовестно «лили воду», а не задавали конкретные вопросы, тем самым отнимая драгоценное время у других корреспондентов обратиться к главе государства. Одной из таких журналисток Дмитрий Песков прямо намекнул, что она наглеет.

Также многие представители средств массовой информации оставили без внимания просьбу пресс-службы Кремля о том, чтобы не использовать в зале плакаты формата больше А4 (210мм х 297мм), за что были «прокляты» некоторыми операторами и фотографами.

К сожалению, такие факты только подчеркивают низкий уровень культуры у ряда коллег по журналистскому цеху, в их редакциях явно не знакомы с кодексами этики.

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Невысокие журналисты получили преимущество на пресс-конференции. Рослых пересаживали назад, а ростом поменьше – вперед, ближе к президенту, что значительно повышает шансы быть замеченным.

Стоит отметить, что мест в зале не хватило, и многие представители СМИ отправились смотреть трансляцию мероприятия в пресс-центр. Для того, чтобы вместить всех корреспондентов на пресс-конференцию главы государства в следующий раз, пожалуй, понадобится стадион.