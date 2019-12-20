В Псковской области проведут бесплатную вакцинацию коз и овец от оспы

16:57, 20 декабря 2019, ПАИ

Бесплатную вакцинацию коз и овец проведут в Пушкиногорском районе Псковской области и так называемых буферных зонах прилегающих районов — то есть в хозяйствах и на подворьях, находящихся на расстоянии до 10 километров от Пушкиногорья. Причиной стало введение карантина на территории, где был выявлен очаг заболевания оспой среди животных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Указ о введении карантина был подписан губернатором Михаилом Ведерниковым. В Псковской области оспа среди коз и овец выявлена впервые.

Как уточнила руководитель комитета по ветеринарии области Вера Баданина, больные животные были завезены в регион с инфицированной территории. В категорию нестабильных эксперты включают Московскую, Ярославскую, Тульскую и Тверскую области. «Вспышка имеет заносной характер», - настаивает она.

«Сейчас ведется расследование с целью поиска источника заболевания. Зараженная территория и ее окружение купированы для предотвращения распространения болезни», - добавила Вера Баданина.

Вакцинация первой пройдет в фермерском хозяйстве «А.В.Дубенец» в деревне Пошитни, именно здесь были обнаружены больные овцы.

Карантинные мероприятия будут действовать на протяжении 21 дня. В этот период в границах «опасной зоны» запрещается посторонним бывать в хозяйствах. Где выращивают животных, ввозить и вывозить животных, корма, молоко. Под запрет попали стрижка коз и овец, сбор пуха.