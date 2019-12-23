«Единая Россия» определилась с датой предварительного голосования по кандидату на пост главы Печорского района

15:01, 23 декабря 2019, ПАИ

Президиум регионального политсовета «Единой России» определился с датой проведения предварительного голосования по определению кандидата от партии на пост главы Печорского района. Оно назначено на 2 февраля 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Предварительное голосование будет организовано по первой модели, то есть принять участие в нём смогут все жители Печорского района, которые обладают избирательным правом. Свои кандидатуры смогут предложить не только единороссы, но и беспартийные.

Вакантным пост главы Печорского района стал после того, как его покинул Дмитрий Сопотов. Такое решение он принял после того, как в социальных сетях и СМИ появилось видео, на котором глава района с использованием ненормативной лексики спорит с сотрудниками ГИБДД.

14 ноября Дмитрий Сопотов сообщил о сложении полномочий главы района. 26 ноября собрание депутатов Печорского района приняло его отставку. Исполняет полномочия главы района Марина Егорова, которая ранее занимала пост заместителя.