Псковская область продолжает удерживать положительную динамику в промышленности

12:02, 24 декабря 2019, ПАИ

Псковская область продолжает удерживать положительную динамику в промышленности. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 38-я сессии Псковского областного Собрания 24 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, рост индекса промышленности за год составил 5,3%, сельского хозяйства – 18,6%, розничной торговли – 4,1%.

Михаил Ведерников напомнил, что по решению федерального центра министр промышленности и торговли Денис Мантуров стал куратором Псковской области. Глава региона подчеркнул, что сотрудники министерства оказали максимальное содействие в рамках разработки индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. По его словам, Минпромторг из своих лимитов в 2020 году планирует выделить 625 млн рублей в виде отдельного гранта на начало реализации первоочередных мероприятий.

Губернатор отметил, что выделенные средства пойдут на обновление подвижного состава «Псковпассажиравтотранс». В первую очередь, будут приобретены автобусы на газомоторном топливе.