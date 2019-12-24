Вопрос продления ареста историку Олегу Соколову отложен из-за эвакуации суда в Москве

12:52, 24 декабря 2019, ПАИ

В Москве эвакуировали Басманный районный суд, где в это время собирались рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражей в отношении историка Олега Соколова до 9 апреля. Мужчину обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как пишет Интерфакс, в десять районных судов поступили сообщения об их минировании.

Кроме Басманного, эвакуировали Головинский Замоскворецкий, Коптевский, Хорошевский, Тимирязевский, Люблинский, Басманный, Никулинский, Чертановский и Троицкий районные суды.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, от тела которой он хотел избавиться. Рюкзак с частями тела был выловлен в реке. Мужчину признали вменяемым.