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Общество

Вопрос продления ареста историку Олегу Соколову отложен из-за эвакуации суда в Москве

В Москве эвакуировали Басманный районный суд, где в это время собирались рассмотреть ходатайство следствия о продлении срока заключения под стражей в отношении историка Олега Соколова до 9 апреля. Мужчину обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как пишет Интерфакс, в десять районных судов поступили сообщения об их минировании. 

Кроме Басманного, эвакуировали Головинский Замоскворецкий, Коптевский, Хорошевский, Тимирязевский, Люблинский, Басманный, Никулинский, Чертановский и Троицкий районные суды.

9 ноября Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, от тела которой он хотел избавиться. Рюкзак с частями тела был выловлен в реке. Мужчину признали вменяемым.

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