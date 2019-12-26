Директор завода «Титан-Полимер» встретился с жителями деревни Логозовичи Псковского района

11:39, 26 декабря 2019, ПАИ

Встреча директора завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко с жителями Логозовской волости Псковского района состоялась 25 декабря в здании администрации волости, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На встрече собрались более 10 местных жителей, а также исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Андрей Яковлев, глава Псковского района Наталья Федорова, ее заместитель Святослав Колинко, председатель районного Собрания депутатов Андрей Неофитов.

Герман Петрушко сообщил местным жителям, что на основе пройденной государственной экспертизы администрация Псковской области дала разрешение на строительство объектов завода в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (первый этап). Руководство завода начало разработку и планировку территории, и в настоящий момент уже ведутся работы непосредственно на строительной площадке, подводятся сети электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Руководитель «Титан-Полимера» рассказал присутствующим об этапах строительства завода, какая продукция на нем будет производиться, где она будет использоваться.

Местные жители поинтересовались у докладчика, насколько безопасным будет производство продукции на заводе «Титан-Полимер». Герман Петрушко заверил граждан, что завод строится по всем существующим современным стандартам безопасности, которые включают в себя безотходное производство, очистку сточных вод на промышленных очистных сооружениях и отсутствие вредных выбросов, а при строительстве завода будет соблюдена санитарно-защитная зона в 100 метров. Само же предприятие относится к самому низкому – IV классу опасности.

К слову, в Псковской области в основном функционируют предприятия III класса опасности.

Жители Логозовской волости также спросили, какие преимущества даст строительство «Титана-Полимера» региону, и, в частности, близлежащим к заводу населенным пунктам. Герман Петрушко подчеркнул, что, в первую очередь, завод – новые рабочие места. По его словам, первый этап строительства завода даст более 300 новых рабочих мест, а в будущем, с учетом всех смежных предприятий регион получит порядка 2-2,5 тысяч рабочих мест. При этом директор «Титан-Полимера» подчеркнул, что руководство завода ориентировано на привлечение к работе местных кадров. Он добавил, что в ближайшее время будет открыт прием на работу, хотя уже огромное количество псковичей присылает свои резюме.

Герман Петрушко пояснил присутствующим, что средняя заработная плата на заводе составит более 36 тысяч рублей. При этом он отметил, что будут и специальности с зарплатой 90-100 тысяч рублей. По его мнению, для Псковской области зарплата на заводе «Титан-Полимер» достойная.

Говоря о социальных гарантиях, Герман Петрушко отметил, что все сотрудники завода будут ежегодно проходить медицинское обследование, при организации труда значительное внимание будет уделяться соблюдению графика работы, условий безопасности, работников обеспечат спецодеждой, будут доставлять с помощью транспорта непосредственно к месту работы, а также для них будет организовано питание.

Местных жителей также интересовал вопрос профессионального обучения, и сможет ли молодежь устроиться на работу на завод «Титан-Полимер». Герман Петрушко сообщил, что между «Титаном-Полимером» и Псковским государственным университетом подписано соглашение, в рамках которого в опорном вузе региона будут готовить квалифицированные кадры, которые в будущем смогут работать не только на заводе «Титан-Полимер», но и на других аналогичных производствах. При этом Герман Петрушко заверил, что студенты ПсковГУ будут проходить практику на псковской площадке завода. По словам директора «Титан-Полимера», главное в этом соглашении – создание базы для дальнейшего воспитания и подготовки профессиональных кадров, которые не только будут трудиться на предприятии, но и обеспечат научный подход к производству.

Герман Петрушко также сообщил, что руководство предприятия «Титан-Полимер» готово участвовать в псковских социальных проектах, в том числе, инициированных молодежью. При этом он подчеркнул, что «Титан-Полимер» уже и сейчас участвует в социальных проектах на территории Псковской области. Так, например, предприятие поможет детскому саду в деревне Тямша Псковского района благоустроить игровую прогулочную площадку для детей раннего возраста, дорожки вдоль детского сада, а также приобрести мультимедийное оборудование и мебель. Есть и другие социальные проекты, в которых участвует «Титан-Полимер», при этом Герман Петрушко заверил, что руководство предприятия готово выслушать любые просьбы и предложения по социальным проектам.

В Пскове на улице Ленина, 17 работает информационный центр псковского завода. Придя туда, можно узнать всю информацию о предприятии: от строительства и безопасности до выпускаемой продукции, рабочих мест и зарплат. Офис работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00 (без обеда). Суббота и воскресенье – выходные дни.