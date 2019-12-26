Новый роман псковской писательницы Ольги Шерстобитовой выйдет 5 января
Псковская писательница Ольга Шерстобитова выпустила новый роман «Не будите спящего красавца» из цикла «Сказочный мир». Как сообщила Псковскому агентству информации автор произведения, книга будет доступна на торговой площадке «Книгоман» 5 января 2020 года.
«Когда вас, ведьму, обвиняют в краже могущественного артефакта, приготовленного в подарок самому королю, не стоит отчаиваться. И ничего, что все улики против вас, а время на доказательство невиновности стремительно убегает. Главное не забыть про свой ведьминский энтузиазм и фантазию для решения проблем. Так я и оказалась в древней усыпальнице, где зачарованным сном спит красавчик-маг, предыдущий ректор Академии магии, в которой я учусь. Одна моя слеза, капля силы, нелепая случайность и… снято вековое проклятие! В благодарность он даже согласился помочь разобраться с моими врагами… Но кто бы думал, что вместе с ним я разбужу новые неприятности, а в своем одиноком сердце – любовь...», - говорится в аннотации к роману.
В феврале на прилавках книжных магазинов появится сказочный роман Ольги Шерстобитовой «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый…».