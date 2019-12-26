Новый роман псковской писательницы Ольги Шерстобитовой выйдет 5 января

14:21, 26 декабря 2019, ПАИ

Псковская писательница Ольга Шерстобитова выпустила новый роман «Не будите спящего красавца» из цикла «Сказочный мир». Как сообщила Псковскому агентству информации автор произведения, книга будет доступна на торговой площадке «Книгоман» 5 января 2020 года.

«Когда вас, ведьму, обвиняют в краже могущественного артефакта, приготовленного в подарок самому королю, не стоит отчаиваться. И ничего, что все улики против вас, а время на доказательство невиновности стремительно убегает. Главное не забыть про свой ведьминский энтузиазм и фантазию для решения проблем. Так я и оказалась в древней усыпальнице, где зачарованным сном спит красавчик-маг, предыдущий ректор Академии магии, в которой я учусь. Одна моя слеза, капля силы, нелепая случайность и… снято вековое проклятие! В благодарность он даже согласился помочь разобраться с моими врагами… Но кто бы думал, что вместе с ним я разбужу новые неприятности, а в своем одиноком сердце – любовь...», - говорится в аннотации к роману.

В феврале на прилавках книжных магазинов появится сказочный роман Ольги Шерстобитовой «Замок дракона, или Суженый мой, ряженый…».