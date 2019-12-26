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Общество

Псковские археологи нашли средневековую керамику

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Псковские археологи нашли крупные фрагменты средневековой керамики. Среди находок есть полный профиль крышки и часть горшка, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Археологи отмечают, что средневековое поселение всегда богато керамикой: большие и малые горшки, миски, плошки. «Срок службы горшка недолог и через какое-то время он разбивался и в виде осколков попадал в культурный слой», - пояснили археологи и подчеркнули, что часто находят очень крупные фрагменты средневековой керамики.

Фото из Instagram археологического центра Псковской области.

Ранее в Пскове археологи обнаружили каменную постройку XVII века и фарфоровую чашку начала ХХ века.

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