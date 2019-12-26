Псковские археологи нашли средневековую керамику
Псковские археологи нашли крупные фрагменты средневековой керамики. Среди находок есть полный профиль крышки и часть горшка, сообщается в Instagram археологического центра Псковской области.
Археологи отмечают, что средневековое поселение всегда богато керамикой: большие и малые горшки, миски, плошки. «Срок службы горшка недолог и через какое-то время он разбивался и в виде осколков попадал в культурный слой», - пояснили археологи и подчеркнули, что часто находят очень крупные фрагменты средневековой керамики.
Ранее в Пскове археологи обнаружили каменную постройку XVII века и фарфоровую чашку начала ХХ века.