Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео

20:57, 27 декабря 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился в социальных сетях трогательным предновогодним видео о желаниях детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках первой благотворительной акции «Елка желаний».

«У 51 ребёнка, лишённого родительской любви и заботы, случится своё собственное настоящее новогоднее чудо, исполнится заветное желание», – написал глава региона в своем Instagram.

Губернатор отметил, что в планах сделать эту благотворительную акцию традиционной. «Чтобы детская вера в добро крепла с каждым годом и делала наш мир добрее и лучше», – пояснил Михаил Ведерников.

«С удовольствием хочу отметить, что число людей, которые готовы принимать участие в таких мероприятиях, постоянно растёт. Поэтому со следующего года наиболее активным участникам благотворительной деятельности будет присуждаться почётное звание «Заслуженный меценат Псковской области», – добавил глава региона.

В рамках акции Михаил Ведерников поможет девочке, оставшейся без попечения родителей, попасть в Международный детский центр «Артек». Кроме этого, глава региона исполнит желания трех псковских ребят, которые оставили просьбы на праздничной ёлке в Московском Кремле.