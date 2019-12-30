Названа предварительная причина ДТП с белорусским автобусом под Псковом

09:46, 30 декабря 2019, ПАИ

По предварительной информации, обледенение трассы стало причиной съезда в кювет автобуса, направлявшегося из Белоруссии в Санкт-Петербург 30 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 2:50 у деревни Подборовье Псковского района. Автобус NEOPLAN, принадлежащий частному транспортному унитарному предприятию Республики Беларусь, перевозил пассажиров в Санкт-Петербург в экскурсионных целях.

Все пассажиры автобуса являются гражданами Белоруссии, отметили в ведомстве. 16 из них, включая трех девочек, госпитализированы. Водитель автобуса получил ушиб грудной клетки, также у него «ситуационная реакция на стресс». Мужчина не госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, руководит которой начальник УГИБДД УМВД России Сергей Семенов.