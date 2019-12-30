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Общество

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм «Холоп» Клима Шипенко возглавил российский прокат по итогам выходных с 26 по 29 декабря, собрав 315,5 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Также в тройке лидеров по кассовым сборам в России за выходные историко-приключенческая мелодрама «Союз спасения», которая собрала 126,8 млн рублей, и «Звездные войны: Скайуокер. Восход» с 97,3 млн рублей.

Возглавивший российский прокат фильм «Холоп» - семейная комедия, она повествует о перевоспитании избалованного москвича с помощью воссоздания заброшенной деревни 1860 года, в которую и отправляют отвязного мажора трудиться конюхом в крепостной России. Рецензию на фильм кинообозревателя Псковского агентства информации можно прочитать здесь>>>.

Съемки картины проходили, в том числе в Псковской области.

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