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Общество

Памятный знак ЮНЕСКО установят в Пскове с учетом мнения горожан

В Пскове будет установлен традиционный памятный знак ЮНЕСКО в честь включения десяти псковских храмов в список Всемирного наследия. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на конференция «Храмы псковской архитектурной школы в ЮНЕСКО» в проектном офисе «Команда 2018» 30 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вице-губернатор напомнила, что специальные знаки ЮНЕСКО уже установлены у каждого храма, который вошёл в список Всемирного наследия. Появится и единый традиционный памятный знак, который будет сообщать псковичам и гостям города о том, что Псков является историческим и культурным наследием человечества. Она отметила, что сейчас перед региональными власятми стоит задача продумать эскиз этого памятного знака, выбрать место, на котором он будет установлен. При этом вице-губернатор подчеркнула, что памятный знак обязательно будет разрабатываться с учетом мнения местных жителей. 

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова отметила, что будет объявлен соответствующий конкурс на разработу памятного знака ЮНЕСКО. Она призвала участвовать в конкурсе всех псковичей. Кроме того, руководитель профильного комитета подчеркнула, что Псковская область на протяжении 20 лет шла к включению псковских памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она напомнила, что по указу президента России Владимира Путина Россия должна войти в пятерку стран по количеству объектов, включенных в список ЮНЕСКО, и заверила, что работа по включению псковских памятников в список Всемирного наследия будет продолжена.

Памятники древнего Пскова внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО 7 июля на 43-й сессии Комитета всемирного наследия, проходившей в Баку (Азербайджан). Заявка от Псковской области включала собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.

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