Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием

08:36, 31 декабря 2019, ПАИ

Ночной скоростной поезд «Ласточка» выехал из Санкт-Петербурга (Балтийский вокзал) в Псков с 50-минутным опозданием, сообщили Псковскому агентству информации пассажиры.

Согласно расписанию, «Ласточка» должна была отправиться в Псков в 23:30 30 декабря, но ее фактическое отправление состоялось в 0:20 31 декабря. Информация подтверждается сервисом ОАО «РЖД» «Фактическое движение поездов».

Со слов пассажиров, им не поясняли причины задержки и не говорили о том, когда состав отправится в Псков. В настоящее время компания-перевозчик не прокомментировала причины задержки «Ласточки».

В Псков скоростной поезд прибыл в 3:30 31 декабря – с получасовым опозданием.

5 ноября «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург опоздала более чем на 4 часа. Причиной стало обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.