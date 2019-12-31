Ночная «Ласточка» из Петербурга в Псков отправилась с 50-минутным опозданием
Ночной скоростной поезд «Ласточка» выехал из Санкт-Петербурга (Балтийский вокзал) в Псков с 50-минутным опозданием, сообщили Псковскому агентству информации пассажиры.
Согласно расписанию, «Ласточка» должна была отправиться в Псков в 23:30 30 декабря, но ее фактическое отправление состоялось в 0:20 31 декабря. Информация подтверждается сервисом ОАО «РЖД» «Фактическое движение поездов».
Со слов пассажиров, им не поясняли причины задержки и не говорили о том, когда состав отправится в Псков. В настоящее время компания-перевозчик не прокомментировала причины задержки «Ласточки».
В Псков скоростной поезд прибыл в 3:30 31 декабря – с получасовым опозданием.
5 ноября «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург опоздала более чем на 4 часа. Причиной стало обледенение контактного провода и токоприемников подвижного состава.